EEUU y Ecuador realizan operativos conjuntos contra narcoterroristas vinculados a Los Lobos

Fuerzas militares estadounidenses y ecuatorianas realizaron, este 3 de marzo, operaciones en conjunto contra grupos de narcotraficantes, designados como “organizaciones terroristas” por Estados Unidos en territorio de Ecuador.



En su cuenta oficial en X, el Comando Sur aseguró que estos operativos “son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo”.



De acuerdo con la información del Comando, las operaciones militares son parte de “medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción en el hemisferio”.

“Elogiamos a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Ecuador por su firme compromiso en esta lucha, demostrando valentía y determinación a través de acciones continuas contra los narcoterroristas en su país”, dijo el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

Mientras, la Embajada de EEUU en Ecuador informó en sus redes sociales sobre una operación conjunta con Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) y las autoridades ecuatorianas que desmanteló la organización transnacional de narcotráfico Hernán Ruilova Barzola, vinculada al cártel de Los Lobos.

"La Oficina Residente de la DEA en Guayaquil y la División DEA Europa desempeñaron un papel fundamental en el desmantelamiento de una red internacional de tráfico de drogas a gran escala vinculada al cártel ecuatoriano Los Lobos. 16 sospechosos fueron arrestados y se incautaron 6 toneladas de cocaína en Europa", detalló, por su parte, el Comando Central de la División Antidrogas de EEUU.



En septiembre de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación de los Choneros y los Lobos como “organizaciones terroristas extranjeras” y “terroristas globales especialmente designados”.



Estos grupos “han atacado y amenazado a funcionarios públicos y a sus familias, a personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador”, precisó Thomas Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado.



Ambas agrupaciones están vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con el objetivo “controlar las rutas de tráfico de drogas que atraviesan Ecuador, aterrorizando y ejerciendo una violencia brutal”, dijo.



En julio de 2025, autoridades estadounidenses y ecuatorianas cooperaron para extraditar al líder de los Choneros, Fito Macías, el primer ciudadano ecuatoriano extraditado desde Ecuador para ser juzgado en Estados Unidos.



El funcionario aseguró que la alianza entre la Administración Trump y el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, “seguirá protegiendo a nuestras naciones, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles”.



La designación como “Organización Terrorista Extranjera”, por el Departamento de Estado, tipifica en EEUU como delito federal el apoyo material que reciba el grupo designado, congela sus activos en el país y establece que sus miembros o colaboradores pueden ser deportados o inadmitidos en Estados Unidos.



Entretanto, la designación como “Terroristas Globales Especialmente Designados”, por el Departamento del Tesoro, bloquea financieramente a individuos, organizaciones, redes financieras y facilitadores del terrorismo en cualquier parte del mundo.



Entre sus consecuencias está el congelamiento de todos los bienes o cuentas en Estados Unidos, la prohibición de transacciones con personas y empresas estadounidenses, además del bloqueo a su acceso al sistema financiero internacional vinculado al dólar.