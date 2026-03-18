Costa Rica rompe con Cuba y cierra embajada en La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, y ordenó el cierre de la Embajada tica en La Habana.

“El gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”, indicó el mandatario centroamericano.

“No reconocemos la legitimidad de ese gobierno, el canciller lo dijo de manera muy bonita ´Llévense sus diplomáticos si quieren dejar aquí funcionarios de consulado, bienvenidos, nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá”, aseguró.

“Los americanos dicen enough is enough, suficiente es suficiente, desde el año 1959 el régimen ha parasitado de otros países para medio darle a su gente y cuando cayó en el este de Europa la cortina de hierro llevaron al pueblo cubano al periodo especial, donde hubo un sufrimiento enorme, se le pegaron a Venezuela y a su petróleo, saben lo que está pasando ahí otra crisis enorme”, agregó.

“Ya hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado, sólo la libertad del ser humano puede llevar al progreso”, aseguró.

El presidente saliente reconoció que esta decisión les podría traer consecuencias políticas: “nos van a atacar muy duro de afuera, y los mismos que no quieren escáneres, los mismos que no quieren relaciones policiales y de seguridad con los Estados Unidos y nos estamos comiendo esa bronca porque llegó a un extremo inaceptable”.

El mandatario, al que le quedan aproximadamente 1 mes y 20 días en la presidencia, aseguró que el próximo gobierno de Laura Fernández, como presidenta electa, respalda la medida.

“No voy a hablar a nombre de la señora presidente electa, pero les cuento que esta decisión fue hecha en consulta con ella y que ella la aprueba, y está dispuesta señora presidente con su permiso lo puedo decir y va a mantener la línea”, aseguró.

“Hay que limpiar al hemisferio de comunistas así de fácil, cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos. Hoy que Dios bendiga a los cubanos, ojalá tengan libertad y prosperidad y maneras de ganarse la vida pronto”, concluyó.