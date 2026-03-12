María Corina Machado en Chile: “Sólo respetando el voto Venezuela será libre”

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado reivindicó este jueves en Chile la importancia del resultado electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela, al expresar que solo en el “respeto a la soberanía popular, expresada en el voto, podremos tener una nación libre, a la cual regresen nuestros hijos”.

La Premio Nobel de la Paz asistió a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast en Chile y en una conferencia de prensa confesó que al ser testigo del traspaso del poder presidencial “se me paralizó el corazón y se heló mi sangre, estaba temblando y se me salían las lágrimas”, reconoció.

“Es algo por lo que miles de venezolanos lo hemos dado todo, incluso la vida. Es la demostración de un conjunto de acuerdos de una sociedad que quiere ser libre y que entiende que el sistema político para lograrlo es la democracia. Por eso, la soberanía popular expresada en el voto es sagrada”, destacó.

En sus palabras a los medios, Machado hizo referencia al papel de la actual encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a través de los años de chavismo. “Es parte medular de la estructura del régimen criminal, primero de Chávez y luego de Maduro. Ha sido el vínculo con Hezbolá”, aseguró.

“Ha sido la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y de tortura civil en el país. Es responsable directa”, dijo sobre Delcy Rodríguez, quien según Machado habría “recibido instrucciones del Gobierno de EEUU para que desmonte la estructura criminal y de corrupción que ellos armaron”.

“Se están dando pasos en esa dirección, para cerrar el flujo de fondos que recibía el régimen y que era usado para la corrupción, pues se robaron más de dos trillones de dólares. A uno no le caben los ceros en la cabeza de lo que se robaron para someter a otros en la miseria y el hambre”, agregó.

Machado se mostró esperanzada con los cambios que tienen lugar en estos momentos en Venezuela. “Era impensable nueve semanas atrás lo que estamos viendo en las calles”, precisó y tomó como referencia la operación militar de los EEUU que capturó al dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Es una belleza. Los Partidos reuniéndose, las personas en las iglesias, en las puertas de los centros de torturas, los estudiantes, los sindicalistas y los trabajadores y vamos a parar”, aseguró. “Y ya estamos trabajando en la organización de cara a lo que será un proceso electoral”, adelantó.

“Cuba será libre”

Antes de finalizar el encuentro con la prensa, un periodista cubano le recordó a Machado el momento cuando en una sesión de la Asamblea Nacional en 2005 el fallecido dictador Hugo Chávez le dijo la frase: “Águila no caza mosca”, minimizando el papel de la entonces diputada Machado.

“Un Presidente tiene que entender que está al servicio de todos los ciudadanos, y en la nueva Venezuela habrá un Presidente que escuchará y entenderá que solo interactuando libremente con los ciudadanos podrá ese enorme mandato”, aseveró y acotó sonriente: “Cuba será libre”.

María Corina Machado cumple en Chile una extensa agenda de trabajo, que ha incluido encuentros con varios asistentes a la inauguración presidencial de Kast, en lo que ha sido su primera visita a América Latina desde que salió de la clandestinidad en Venezuela en diciembre de 2025.

En las redes sociales han transcendido imágenes de sus saludos con el presidente argentino Javier Milei, el de Paraguay Santiago Peña, el panameño José Mulino, así como el mandatario saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández.

La líder venezolana también pudo reunirse con el Rey de España Felipe VI y conversar con el senador brasileño Flávio Bolsonaro, precandidato a la presidencia en Brasil.

En las afueras del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, Machado saludó a decenas de venezolanos que le esperaban. Se dirigió luego al Palacio Consistorial de la Municipalidad de Chile, donde recibió las Llaves de la Ciudad de manos del Alcalde Mario Desbordes.