Noboa: tenemos evidencia de actividades de injerencia de diplomáticos cubanos expulsados

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aseguró que su Gobierno tiene evidencia suficiente para demostrar que la misión diplomática del régimen cubano en Quito realizaba injerencia en el país a través de “actividades políticas, de disidencia e incluso violentas, en algunos casos”, dijo.

En una entrevista con Radio Sucre en la ciudad de Guayaquil, el primer mandatario dijo que por esas causas le comunicaron al personal diplomático, consular y administrativo de la delegación cubana que abandonara el país. “Les dijimos, pues regresen a su casa, no más”, precisó.

“Y al instante, en la terraza se pusieron a quemar un pocotón de papeles y llegó una parrillada de papeles. Y uno dice, pero ¿por qué se ponen a hacer eso si es que los documentos diplomáticos tienen protección?”, afirmó Noboa, quien personalmente compartió en sus redes un video de ese momento.

El presidente Noboa confirmó que los diplomáticos cubanos se podían llevar sus documentos. “Va por valija diplomática, no lo podemos tocar, pero aun así quemaron papeles. Definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática”, acotó.

El pasado 4 de marzo el Gobierno de Daniel Noboa declaró “persona non grata” al embajador del régimen cubano, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada de la dictadura cubana en Ecuador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó a la sede diplomática que deberían abandonar el país en 48 horas. El artículo 9 de la Convención de Viena permite declarar persona “non grata” a miembros de una misión extranjera sin necesidad de explicar los motivos.

Tras conocerse la orden de expulsión, el presidente ecuatoriano Noboa publicó en sus redes sociales un video que muestra a una persona quemando

documentos en la azotea de la embajada cubana en Quito. El mandatario acompañó la publicación con el mensaje: “Parrillada de papeles”.

La salida de los diplomáticos cubanos generó reacciones en el Congreso de EEUU. “Ecuador envía un mensaje claro a toda la región: ya basta con la dictadura cubana”, escribió la representante María Elvira Salazar. Entretanto, el congresista Mario Díaz-Balart aplaudió la “decisión contundente”.

A través de un comunicado, la Cancillería cubana afirmó que la medida refleja el “desprecio del actual Gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”. Se desconoce si Quito planea romper las relaciones diplomáticas con La Habana.