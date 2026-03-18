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Los cubanos sonaron las cazuelas este miércoles en varias localidades, en la duodécima noche de protestas contra los apagones y la crisis general que vive la isla.

Justicia 11J confirmó cacerolazos en los barrios de Altamira y Vista Hermosa, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, así como en El Vedado, Nuevo Vedado y Buena Vista, en La Habana.

En horas de la tarde se registró, además, un cacerolazo en Ciego de Ávila, dijo la organización independiente, que intenta la verificación y monitoreo de las protestas en Cuba en tiempo real.

"El contexto actual, marcado por apagones prolongados y cortes de internet, impide el acceso a información de primera mano y dificulta la contrastación con múltiples fuentes, como parte de nuestra metodología. Asimismo, limita la disponibilidad de material audiovisual, lo que complejiza y ralentiza nuestro trabajo de documentación", apuntó en un post en sus redes sociales en el que compartió un video del periodista Yosmany Mayeta Labrada.

La activista Yamilka Laffita, que se identifica en redes como Lara Crofs, dijo en Facebook que en la Avenida Garzón, una arteria principal de la ciudad de Santiago de Cuba, ocurrió un "cacerolazo grandísimo".

"Tienen a la policía política en la esquina del Cuartel Moncada, apostada, lista para reprimir. Hay al menos 6 patrullas", detalló.



Las autoridades han respondido a las protestas con detenciones, intimidación y un aumento de la vigilancia policial en las calles, según han reportado residentes en las localidades afectadas.

El opositor y exprisionero político Silverio Portal compartió un video del cacerolazo en Nuevo Vedado. "Para que ustedes vean que esto es dondequiera", dijo.



