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Organizaciones no gubernamentales y testigos reportaron nuevas detenciones y un incremento de la presencia policial en la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, tras las protestas registradas el pasado sábado.

La organización no gubernamental Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos, confirmó 10 detenciones vinculadas a las manifestaciones. Entre las personas identificadas figuran Erick Simón Toledano, Juan Manuel Griñán Clemente, Hosuan Naranjo, Brayan Pérez Muñoz, Vladimir Ortiz Ortiz, Catherine Gutiérrez Sánchez, Yaisdely Castillo Hernández, Iledier Tabuada Machado, Kevin Samuel Echeverría y Raicer Crespo.

En la tarde del lunes, una brigada de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior ecorrió la zona de El Vaquerito, en Morón, arrestando a personas por su presunta participación en las manifestaciones, dijo una fuente desde esa localidad a Martí Noticias.



Según el testimonio, más de 27 personas fueron detenidas en relación con la protesta, la mayoría tendría entre 15 y 18 años de edad.

En un video difundido en redes sociales, Maribel Hernández, madre de Juan Manuel Griñán, pidió la liberación de su hijo y denunció malos tratos durante su arresto.

Otra residente de Morón relató que agentes de la Seguridad del Estado entraron de forma masiva y agresiva a su vivienda al mediodía. Según su testimonio, las autoridades rodearon varias casas del vecindario y se llevaron al joven Hosuan Naranjo, que se encontraba de visita, a quien —según dijo— no le permitieron siquiera ponerse los zapatos antes de trasladarlo.

La verificación de los arrestos ha estado marcada por las dificultades para comunicarse con la ciudad. José Raúl Gallego, investigador de Cubalex, explicó que los cortes de internet han complicado la recopilación de información.

“Lo primero es que este trabajo ha sido muy difícil por el propio corte de internet que ha hecho el régimen, con lo difícil que está la comunicación, no solo con Morón, sino con cualquier parte de Cuba”, señaló.

El investigador explicó que, en un primer momento, el medio estatal Invasor reportó cinco detenidos y una persona hospitalizada, pero posteriormente, gracias a reportes en redes sociales y la indagación de periodistas y activistas, se han podido identificar más arrestos.

Además de las detenciones, residentes y activistas reportaron un aumento de la presencia policial y militar en la ciudad. Testimonios señalan la circulación de patrullas, carros jaula y brigadas que solicitan documentos de identidad en las calles y detienen a personas consideradas sospechosas.

También se ha observado un refuerzo de la seguridad alrededor de sedes del Partido Comunista de Cuba y la movilización de personal civil para custodiar instalaciones, incluyendo personas de edad avanzada, lo que ha generado preocupación entre residentes por el riesgo de confrontaciones entre civiles.

Gallego calificó las manifestaciones como una forma de “desobediencia civil” impulsada por la falta de canales institucionales para expresar inconformidades y por la crisis socioeconómica que atraviesa el país. El investigador rechazó la caracterización oficial de los hechos como “vandalismo” y afirmó que la respuesta represiva del gobierno —detenciones, golpizas y acusaciones penales severas— podría intensificar el descontento.

Según el especialista, las protestas reflejan tanto demandas por la situación material —marcada por apagones, escasez y falta de combustible— como reclamos políticos expresados en consignas de libertad y rechazo al sistema. A su juicio, una escalada represiva podría terminar alimentando nuevas movilizaciones en lugar de contenerlas.

Este lunes, el periódico oficialista Invasor citó a Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, quien aseguró que 14 personas permanecen detenidas tras los incidentes, pero no ofreció la identidad de los detenidos.