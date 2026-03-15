Hammer muestra preocupación por residentes de Morón tras la protesta

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El encargado de negocios de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer, recordó cuando en enero pasado visitó la localidad de Morón, en Ciego de Ávila, que en la noche del viernes fue protagonista de una fuerte protesta en contra del régimen, que ha desatado una feroz represión.

“Estuve en Morón en enero y estoy muy preocupado por la situación. Me reuní con algunos Cubanos de a pie allí, espero que se encuentren bien”, escribió Hammer en español en su cuenta de X y compartió dos fotografías de su paso por la localidad como parte del recorrido que ha realizado por la Isla.

En una de las fotos, se ve al diplomático estadounidense en la entrada de la ciudad, con el conocido Gallo de Morón a sus espaldas, símbolo de la localidad; y en la otra fotografía comparte con dos residentes en lo que parece ser su vivienda.

Durante los más recientes meses, Hammer ha desarrollado una intensa labor de visitar varias ciudades y pueblo de Cuba, con el propósito de reunirse con lo que ha llamado los “Cubanos de a Pie”. En los intercambios, comparte directamente con los pobladores, quienes en su mayoría le agradecen el gesto.

En lo que se ha convertido en uno de los más tensos episodios de las protestas en contra de la dictadura cubana por la profunda crisis del país, residentes de la ciudad de Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, salieron a las calles de forma pacífica en la noche del viernes 13 de marzo.

En imágenes publicadas en las redes sociales, se aprecia cómo el pueblo se iba reuniendo en las calles a oscuras, y, a toque de calderos y ollas, gritaba “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!”, “Patria y Vida” y criticaba directamente al designado del régimen, Miguel Díaz-Canel.

La protesta subió de tono cuando algunos manifestantes prendieron fuego frente al Comité Municipal del Partido Comunista en Morón y saquearon el edificio. “Le dieron candela a todo. La mayoría fueron jóvenes de 15 años, muchos niños, tienen muchos niños presos”, dijo a Martí Noticias un testigo.

“Impresionante, jamás había visto una cosa así", afirmó otra residente de Morón, quien aseguró que las fuerzas represivas utilizaron gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. “El grado de represión fue al 300 por ciento. Tuvieron que llamar a la unidad especial de Ciego de Ávila”, agregó.

Tras las protestas en Morón, el designado de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, aseguró que no habrá impunidad frente al “vandalismo y la violencia”. “Son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público”, escribió en la red social X.

“Lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones. Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, agregó y su publicación generó todo tipo de reacciones.

Entre ellas estuvo la del congresista cubanoamericano Carlos Giménez. “Su incapacidad, abuso e inmensa corrupción han destruido a Cuba. Lo sucedido en Morón se seguirá replicando en todos los municipios de la isla. Lárguense antes que sea demasiado tarde. ¡Patria y Vida!”, le respondió.

Giménez, junto a sus colegas en la Cámara de Representantes, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, había expresado su apoyo a los manifestantes. “¡Es hora de apoyar al pueblo cubano que lucha por la libertad y relegar al régimen al basurero de la historia!”, escribió en inglés en su cuenta en X.

Morón es una localidad de unos 70 mil habitantes, ubicada al norte de la actual provincia de Ciego de Ávila. El turismo es uno de los principales motores económicos del lugar, por las cercanías el polo turístico Jardines del Rey, donde están los Cayos Coco y Guillermo.

Como toda la Isla, el poblado de Morón está sumido en una profunda crisis económica, con déficit de medicamentos, falta de agua potable, el encarecimiento de la comida, además de largos períodos sin suministro eléctrico, lo que convierte la situación en desesperante.