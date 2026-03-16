Dos hermanos detenidos tras protesta pacífica en La Habana

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Varios cubanos que participaron en una protesta el martes 10 de marzo en el municipio habanero del Cerro permanecen bajo arresto en la 4ª. unidad policial, sometidos a un proceso de investigación penal.

La manifestación ocurrió en la cuadra de la calle Zaldo, entre Línea del Ferrocarril y Pereira, dijo a Martí Noticias Yesenia Nimo Martínez, una residente en España, que tiene a dos de sus hermanos detenidos por el suceso: Silvio de la Caridad Quintana Martínez y Ángel Baldomero Quintana Martínez. Una tercera persona fue arrestada días después.

“Fue manifestación verbal por todo lo que estaban pasando, que no tenían luz, agua, gas, comida. Manifestación pacífica, y ellos [las autoridades policiales] han inflado toda la investigación y lo han manipulado todo. Es abusivo lo que están haciendo”, explicó.

Según un familiar cercano de los Quintana Martínez, residente en La Habana, la manifestación transcurrió pacíficamente, pero desde un lugar aún sin determinar, lanzaron una piedra que alcanzó a una vecina. Otra testigo del hecho confirmó a Martí Noticias lo ocurrido.

Un día después, fuerzas policiales se presentaron en el barrio y detuvieron, con violencia a alrededor de diez de los manifestantes. El viernes aprehendieron a otro más. El sábado fueron liberados, sin cargos, ocho de los once detenidos. Las autoridades sostienen que la pedrada iba dirigida al jefe de la 4ª. estación que estaba en el lugar de la protesta.

Los hermanos Quintana quedaron tras las rejas acusados de desórdenes públicos e investigados por vandalismo por la pedrada.

“¿De dónde salió la piedra?, se pregunta nuestra fuente: “No se sabe, pero se la quieren achacar a ellos. No se sabe quién la tiró, porque ahí ha habido otras manifestaciones y nunca se han tirado piedras. No sé si alguien lo hizo adrede, alguien que no estaba ni en la manifestación para que eso se alterara más”.

Nimo Martínez asegura que posee información de que sus hermanos están siendo maltratados para obligarlos a culparse del hecho vandálico. “Están abusando de ellos psicológicamente, los están torturando, dándoles golpes para que hablen”, indicó.

Bajo la coacción de los mandos policiales, Silvio Quintana Martínez, que padece trastornos mentales, se auto infligió una herida en la muñeca.

A instancias de los recluidos en la estación policial y de sus familiares fue llevado a un hospital y atendido por una médica que recomendó que debía ser vigilado y atendido por un psiquiatra forense, pero el consejo de la galena fue desoído.

“Después de tantos gritos, la gente gritando ahí afuera lo sacaron. Había botado sangre cantidad. Le tiraron una foto cuando lo sacaron para el hospital. Ni comida le están dando. Cuando lo sacaron para el hospital, la gente que estaban afuera de la unidad le tiraron una foto y, en menos de una semana, está seco, ¡parece un cadáver!, lamentó la hermana.