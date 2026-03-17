EEUU llama al régimen cubano a respetar el derecho a la protesta

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El Departamento de Estado de EEUU aseguró este martes que el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel debe respetar los derechos del pueblo cubano, sumido en la más profunda crisis económica y social de su historia reciente.

“El pueblo cubano reclama sus necesidades fundamentales: servicios básicos, subsistencia y ser libres de la tiranía. El régimen cubano debe respetar estos derechos fundamentales”, escribió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Con esta publicación en la red social X, el Departamento de Estado expresa su apoyo a las demandas del pueblo cubano, que ha salido a las calles por 11 noches consecutivas tocando calderos y con gritos contra la dictadura.

El mensaje de apoyo coincide con recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien este martes en la Casa Blanca aseguró que La Habana maneja “una economía disfuncional”.

“Cuba tiene una economía que no funciona y su sistema político y de gobierno no pueden remediarlo. Tienen que cambiar dramáticamente. Lo que anunciaron no es suficientemente dramático para arreglarlo”.

El secretario Rubio se refirió al anuncio de Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro de la dictadura cubana, quien adelantó este lunes que los cubanos en el exterior podrían invertir en el sector privado de la Isla.

Antes de Rubio, el presidente Donald Trump respondió al ser preguntado por su política hacia La Habana: “Ahora mismo está en muy malas condiciones. Están hablando con Marco y estaremos haciendo algo con Cuba muy pronto. Estamos muy enfocados en esto”.

Este lunes, la Unión Nacional Eléctrica en Cuba anunció una repentina desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, el segundo apagón general del mes de marzo, lo que evidencia la profunda crisis del sector.

Unido a ello, los cubanos sobreviven al encarecimiento de los alimentos, el déficit de medicamentos, la falta de agua potable, así como el aumento de enfermedades contagiosas y mortales en varias provincias.

En reiteradas ocasiones, el presidente Trump había afirmado que el secretario Rubio mantenía contactos con Cuba, algo que el régimen negaba, hasta que el viernes pasado el propio designado Miguel Diaz Canel lo confirmó.