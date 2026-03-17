Congresista Carlos Giménez: “El régimen se tiene que ir”

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El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, dijo este lunes que Cuba necesita un cambio político.

“Ellos simplemente quieren sobrevivir. Eso es lo único que les importa: mantener el poder para seguir robándose el dinero”, dijo.

En una entrevista exclusiva con NBC News este lunes, el viceprimer ministro y responsable de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, dijo que La Habana busca atraer capital y participación empresarial de la diáspora como parte de un paquete de reformas destinadas a reactivar la economía en medio de una profunda crisis energética y las crecientes tensiones con Washington.

“Yo le estoy pidiendo a todas las personas aquí, a los cubanos que están en el exilio, que nadie ponga un centavo en invertir en Cuba antes que haya un cambio político”, afirmó el legislador, en declaraciones en las que instó a la comunidad cubanoamericana a no participar en iniciativas económicas promovidas por La Habana.

“Tenemos que tener un cambio político. Con el cambio político entonces podemos tener el cambio económico, lo que se necesita para Cuba. Pero no caigan en la trampa”, señaló.

El republicano insistió en que la única vía para una relación económica viable pasa por un cambio de sistema en la isla. “La única cosa que nos va a dar satisfacción es el cambio político”, afirmó.

“El régimen se tiene que ir”, expresó.

Cuba enfrenta su peor crisis en décadas, marcada por apagones prolongados y escasez de alimentos, agua potable, medicinas y productos de primera necesidad.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, habló del carácter violento de la dictadura cubana desde la llegada al poder de Fidel Castro.

“Realmente creo que tendré el honor de hacerme cargo de Cuba y hacer las cosas bien allí. Es un gran honor. Hacerme cargo de Cuba de alguna forma, es decir, ya sea liberándola o haciéndome cargo de ella”, afirmó.

Un día antes, el presidente habñia dicho que Estados Unidos llegará a un acuerdo con Cuba de una forma u otra.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", indicó.