Congresista Giménez: El régimen cubano se está derrumbando en tiempo real

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En un artículo de opinión publicado en Fox News, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez afirmó que el régimen de La Habana atraviesa uno de sus momentos más críticos, en medio de un fuerte deterioro económico, creciente descontento social y debilitamiento estructural del sistema político en la isla.

"El brutal régimen comunista impuesto a Cuba por la familia Castro se derrumba en tiempo real”, dijo el congresista y señaló que la crisis actual refleja el colapso de un modelo que ha llevado al país a una situación de precariedad generalizada.

Giménez describió el clima de protestas nocturnas en distintas zonas del país de los últimos días. "La noche cubana ya no es tranquila” y está marcada por el “ritmo metálico de miles de familias que golpean cucharas contra ollas vacías en la oscuridad”, en referencia a los cacerolazos.

El congresista, nacido en Cuba, afirmó que la actual coyuntura representa un punto de inflexión. “Tras más de seis décadas de represión, el régimen corrupto es hoy más débil que nunca en mi vida”, escribió.

En su análisis, Giménez atribuyó la crisis a fallas estructurales del sistema económico cubano. “La crisis no es resultado de presiones externas, sino de décadas de una ideología fallida, corrupción, planificación centralizada y mala gestión económica”, afirmó.

El legislador también instó a Washington a mantener una política firme hacia La Habana. “No habrá grandes inversiones, ni rescates financieros, ni ayudas económicas vitales a menos que se produzca un cambio político radical en la isla”, señaló y mencionó la liberación de presos políticos, el respeto a los derechos humanos y el desmantelamiento de las estructuras del sistema actual.

En cuanto a la situación interna, el congresista señaló que el gobierno cubano ha respondido a las protestas con represión.

Asimismo, hizo un llamado a reforzar la presión internacional sobre La Habana. “Estados Unidos debe dejar claro que tal brutalidad no será tolerada”, afirmó.