Hammer visita redacción del diario independiente 14ymedio, en La Habana

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El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó este martes la redacción del medio independiente 14ymedio, en La Habana.

Según reportó el propio medio, Hammer subió a pie los 14 pisos del edificio donde se encuentra la redacción debido a un apagón y fue recibido por la directora del diario, Yoani Sánchez, y el periodista Reinaldo Escobar.

Durante el encuentro, en el que también participó Leslie Núñez Goodman, consejera de la Oficina de Educación, Cultura y Prensa de la misión estadounidense, hablaron sobre la crisis en la isla, el ejercicio del periodismo independiente y las dificultades diarias de la población.

La visita ocurre en un contexto de creciente presión sobre periodistas independientes en Cuba. Apenas dos días antes, Sánchez denunció que fue impedida de salir de su vivienda por un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil y con el rostro cubierto.

En un video difundido en redes sociales, Sánchez cuestionó la legalidad de la restricción. “Soy una ciudadana que no ha cometido delitos… ¿por qué no puedo salir de mi casa?”