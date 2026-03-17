Rubio: Cuba tiene una economía "disfuncional" y requiere un cambio de liderazgo

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El secretario de Estado Marco Rubio reiteró este martes que el problema principal de Cuba es su economía, y que el régimen de La Habana no sabe como solucionarlo, por lo que necesita nuevas personas al mando.

"Es una economía que no funciona. Es una economía disfuncional", dijo Rubio tras una breve declaración del presidente Donald Trump a periodistas sobre Cuba durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en las celebraciones del Día de San Patricio.

"Cuba ahora mismo está en muy malas condiciones. Están hablando con Marco y estaremos haciendo algo con Cuba muy pronto. Estamos muy enfocados en esto... ¿Marco, quieres decir unas palabras?", respondió el presidente Trump, pasando la batuta al secretario de Estado.

Rubio dijo que "Cuba tiene una economía que no funciona y su sistema político y de gobierno no puede remediarlo. Tienen que cambiar dramáticamente. Lo que anunciaron ayer (lunes) no es suficientemente dramático para arreglarlo, por lo que tienen grandes decisiones que tomar allí".



El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió así al reciente llamado del régimen de La Habana a los exiliados cubanos a invertir en la isla.

A la pregunta de si apoyaría un relajamiento del embargo en caso de tener más cooperación por parte de las autoridades cubanas, Rubio respondió que no hablaría sobre los temas que discute con La Habana, pero aclaró que el fin del embargo está "atado a cambios políticos en la isla", y que existe una ley bajo la cuál "el embargo está codificado", haciendo referencia a la ley Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Helms-Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento.

Rubio recordó que desde la llegada la poder de los hermanos Castro, en 1959, la isla ha sobrevivido de los subsidios, primero de la antigua Unión Soviética, y luego de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

"Ahora no tienen más subsidios, por lo que enfrentan muchos problemas, y las personas a cargo no saben como solucionarlos. Entonces, tienen que tener nuevas personas a cargo", señaló.

El presidente Trump, que ha puesto a la isla caribeña en un lugar relevante de su agenda de política exterior, dijo el lunes que sería un "gran honor liberar o hacerse cargo de Cuba", una "isla hermosa con personas maravillosas", a quienes el régimen de los Castro ha tratado muy mal.

“Realmente creo que tendré el honor de hacerme cargo de Cuba y hacer las cosas bien allí. Es un gran honor. Hacerme cargo de Cuba de alguna forma, es decir, ya sea liberándola o haciéndome cargo de ella”, afirmó el mandatario.