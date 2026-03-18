Rubio desmiente versión sobre transición que deje a los Castro en el poder en Cuba

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió este martes un reportaje del New York Times que sugería que Washington habría planteado la salida del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel como condición para avanzar en eventuales negociaciones con La Habana.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio cuestionó la credibilidad de las fuentes citadas por el medio.

“La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados como sus fuentes”, afirmó.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez respaldó la postura de Rubio y cuestionó el reporte periodístico. “Estas historias son difundidas por apologistas del régimen y por quienes buscan socavar la labor del presidente Trump contra la dictadura en la isla”, afirmó.

“Los días del régimen cubano están contados”, agregó.

Durante una comparecencia junto al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en el contexto de un encuentro con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, Rubio insistió el martes en que la crisis cubana responde fundamentalmente a problemas internos.

“Es una economía que no funciona. Es una economía disfuncional”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Trump, por su parte, aseguró que su administración mantiene el foco en la isla. “Estamos muy enfocados en esto… estaremos haciendo algo con Cuba muy pronto”, indicó.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, en un contexto marcado por la crisis económica y energética en la isla, así como por recientes protestas sociales.

Tras semanas negándolo, Díaz-Canel reconoció recientemente que se están desarrollando conversaciones con EEUU, aunque no ofreció detalles. El martes el gobernante dijo en X que "cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".