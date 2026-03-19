El régimen cubano es “responsable del sufrimiento del pueblo”, afirma senador canadiense

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El senador Leo Housakos, líder de la oposición en el Senado de Canadá, aseguró que el régimen cubano es el “principal responsable del sufrimiento del pueblo” y que la situación en la Isla “se ha deteriorado a niveles nunca antes vistos, mientras el régimen señala con el dedo a todos menos a sí mismo”.

En la Cámara Alta canadiense, el funcionario resumió la realidad actual de Cuba, donde “durante 67 años la democracia ha sido enterrada y en su lugar hay una maquinaria de represión que encarcela a ciudadanos por el delito de exigir pan y aplasta la disidencia para proteger a una élite corrupta”, dijo.

“Mientras los cubanos comunes hacen colas de kilómetros por un puñado de arroz, los generales y burócratas del Partido se enriquecen con las mismas carencias que ellos crearon. Han convertido a una nación que alguna vez fue vibrante en una prisión”, afirmó el senador Housakos.

El Senador del Partido Conservador por Quebec, criticó a los “operadores turísticos que esconden la cabeza en la arena por lucro”, al referirse a los viajes de canadienses a “las playas más hermosas del mundo” en la Isla. “Pero ¿a qué costo, honorables colegas?”, se preguntó.

“Mientras beben cócteles en enclaves vigilados, el camarero que los atiende no puede encontrar leche para sus hijos. Esos dólares del turismo no llegan al pueblo cubano, fluyen a los bolsillos del régimen, al conglomerado militar que financia las mismas botas sobre los cuellos de los disidentes”, reflexionó.

El político destacó a los “cubanos valientes” que han hablado frente al Parlamento de Canadá. “Vienen para advertirnos, educarnos y testificar que el alcance del régimen no termina en el Estrecho de la Florida. Son testigos de una represión que los persigue incluso aquí, en suelo canadiense”, acotó.

El senador Housakos emplazó directamente al gobierno del primer ministro Mark Carney y al sector privado del país. “Dejen de apuntalar este régimen brutal, dejemos de hacer negocios y comencemos a respaldar al pueblo cubano a través de la sociedad civil y su propio sector privado emergente”, les pidió.

Antes de finalizar sus declaraciones, también envió un mensaje al embajador cubano en Ottawa, Rodrigo Malmierca: “El pueblo de Cuba merece la libertad y la dignidad que se le han negado durante demasiado tiempo. El mundo está observando y el tiempo del silencio y la complacencia ha terminado”.

Ambas Cámaras del Parlamento de Canadá han aumentado en los últimos meses el escrutinio sobre la situación política, económica y humanitaria en Cuba, en medio de llamados de activistas y expertos a revisar la tradicional política de diálogo mantenida por el gobierno canadiense hacia La Habana.

En febrero de 2026, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes celebró audiencias dedicadas a examinar la crisis en la Isla. Durante las sesiones, testigos provenientes de organizaciones de Derechos Humanos y del exilio cubano describieron el contexto actual en el país caribeño.

No obstante, el Gobierno canadiense mantiene relaciones diplomáticas plenas con el régimen cubano y el destino Cuba es defendido por los turoperadores, que han convertido a los canadienses en el principal grupo extranjero en la Isla, con más de 750 mil turistas en 2025.

El senador Leo Housakos, nombrado en 2008 por el entonces primer ministro Stephen Harper, representa a la provincia de Quebec y es una figura clave del Partido Conservador en la Cámara Alta. Fue presidente del Senado entre 2015 y 2016. Actualmente es el líder de la oposición en el Senado.