Marco Rubio: "Cuba es un desastre"

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este viernes la situación en Cuba es por "su gobierno comunista que no funciona".

En las afueras de la Casa Blanca, Rubio respondió a un periodista sobre los comentarios del presidente Donald Trump de que puede tomar Cuba en cualquier momento.

"Hoy no tengo ninguna noticia para ustedes al respecto, aparte del hecho de que esto lleva ocurriendo 67 años y son un desastre. Es la peor situación que jamás se haya vivido", dijo.

"Cuba es un desastre y es por su gobierno comunista que no funciona", agregó.

Este lunes Trump comentó que sería un “gran honor liberar o hacerse cargo de Cuba”, en un contexto marcado por prolongados apagones escasez de alimentos, crisis energética y un creciente descontento social dentro del país.

“Realmente creo que tendré el honor de hacerme cargo de Cuba y hacer las cosas bien allí. Es un gran honor. Hacerme cargo de Cuba de alguna forma, es decir, ya sea liberándola o haciéndome cargo de ella”, afirmó durante un intercambio con la prensa en la Oficina Oval, al responder a una interrogante sobre si el caso de Cuba era más parecido a lo ocurrido en Irán o en Venezuela.

Trump reiteró que su administración mantiene contactos con La Habana.