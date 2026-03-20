Congresista Giménez: "¡Hagamos que Cuba vuelva a ser grande!"

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El congresista cubanoamericano Carlos Giménez expresó su respaldo al presidente Donald Trump y a su política hacia Cuba, en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana y de la profunda crisis que atraviesa la isla.

En un mensaje difundido en redes sociales, el legislador republicano por Florida agradeció el liderazgo del mandatario estadounidense frente al régimen de La Habana.

“¡Gracias, presidente Trump, por su liderazgo contra el despreciable régimen de Cuba! Nuestra comunidad en Florida le estará eternamente agradecida. ¡Hagamos que Cuba vuelva a ser grande!”, escribió.

Junto a su comentario, el congresista compartió un video del momento en el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Trump hablaban con la prensa este viernes.

“Cuba es un desastre y es por su gobierno comunista que no funciona”, dijo Rubio a periodistas a las afueras de la Casa Blanca.

“Esto lleva ocurriendo 67 años y son un desastre. Es la peor situación que jamás se haya vivido”, afirmó.

Las declaraciones coinciden con comentarios recientes de Trump, quien aseguró que sería un “gran honor” involucrarse en el futuro de Cuba, planteando la posibilidad de “hacerse cargo” de la isla.