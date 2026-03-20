Congresistas muestran su apoyo a los cubanos que por dos semanas han protestado

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Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez mostraron su apoyo a los cubanos que por dos semanas han protestado cada noche en las calles de la isla.

En un artículo de opinión, publicado por el diario Miami Herald, Salazar destacó que cada cacerolazo representa un “punto de quiebre” y que después de 67 años EEUU tiene la oportunidad histórica de “encaminar a Cuba a la libertad”.

La congresista republicana hace énfasis en un principio, para ella fundamental, en la Cuba libre del futuro: “No puede haber paz sin justicia”, lo cual da título al texto.

“Ningún presidente en tiempos recientes lo ha confrontado con mayor firmeza. Si alguien puede forzar un cambio real, es él”, destacó en referencia a las presiones de la administración Trump al régimen de La Habana.

“No estamos pidiendo venganza, pero no aceptaremos el borrón y cuenta nueva. El pueblo cubano merece justicia y el desmantelamiento del aparato represivo que ha aplastado a generaciones”, aseguró.

Salazar tocó un tema que le viene de cerca. Es la experiencia de su abuela Elvira, por quien lleva su segundo nombre. “Y se extiende a mi familia, a las familias que represento y a millones de cubanos que perdieron un país, pero nunca perdieron la creencia de que algún día sería libre”, precisó.

“Durante décadas, el régimen cubano incrustó una mentira en la mente de su pueblo: que su invencibilidad era absoluta, que resistir era inútil, que el cambio era imposible. Esa ilusión se convirtió en su arma más poderosa. Hoy, esa mentira se está derrumbando”, sentenció.

“Confiamos en el presidente Trump y el secretario Rubio", dijo Giménez

El representante por el Distrito 28, Carlos Giménez, mostró su respaldo a las protestas en las calles de Cuba y, además, expresó su apoyo a cómo la Administración Trump está manejando la situación de la Isla.

En una entrevista para el canal de noticias Fox News, el republicano por Florida aseguró que “el presidente y el secretario de Estado están en el camino correcto”.

“Marco Rubio es cubano, y creo que el presidente y el secretario de Estado están en el camino correcto. Marco Rubio es cubano-americano. Él entiende este tema muy bien”, aseguró.

“Tenemos confianza tanto en el Presidente como en el secretario de Estado en que llevarán esto adelante y en que, por primera vez en 67 años, el pueblo cubano verá la luz de la libertad”, precisó.

En otra entrevista con CNN, al referirse a las protestas en las calles de Cuba, Giménez dijo que “le gustaría ver que el Presidente emita una advertencia al régimen cubano de que no va a tolerar una masacre del pueblo”.

Giménez destacó que la Isla está manejada por un gobierno fallido. “No puede proporcionar electricidad, comida, medicinas ni necesidades básicas. Esto es lo que hace el comunismo: siempre pone a un país de rodillas”, acotó.