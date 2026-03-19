Congresista Díaz-Balart exige libertad inmediata para Roilán Álvarez Rensoler

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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart expresó este jueves profunda preocupación por el estado de salud del opositor cubano Roilán Álvarez Rensoler, en huelga de hambre prolongada por más de 45 días.

"Estoy profundamente preocupado por el estado de salud de Roilán, quien se encuentra en condición crítica, con su vida en riesgo y permanece injustamente detenido a manos del régimen asesino en Cuba. Me preocupa gravemente su bienestar mientras languidece en las inhumanas condiciones carcelarias del régimen. ¡Roilan Álvarez Rensoler debe ser liberado de inmediato!", escribió el influyente representante republicano.

La familia del opositor cubano miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que las autoridades les impiden confirmar si ha abandonado la prolongada huelga de hambre que lleva a cabo. Tampoco ofrecen detalles de su estado de salud, en el hospital Lucía Íñiguez, en Holguín.

Álvarez Rensoler informó a su familia, a través de una llamada telefónica el miércoles por la tarde, que sufrió un paro de sus funciones vitales mientras se encontraba en la sala de terapia intermedia del Hospital de Holguín.

Según denuncias de sus familiares, Álvarez Rensoler continúa en estado de inanición.

Arianna Álvarez declaró a Martí Noticias que su hermano continúa en huelga de hambre, información que brindó mientras se trasladaba al hospital para intentar verlo.

Álvarez Rensoler fue arrestado el 30 de enero en Holguín junto a otros tres activistas, acusados de colocar carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.

Tras su detención, fue recluido en el centro de operaciones de Pedernales, donde inició una huelga de hambre como protesta pacífica para exigir su libertad inmediata frente a lo que considera acusaciones injustas.