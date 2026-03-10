Enlaces de accesibilidad

Preso político cubano cumple 40 días en huelga de hambre

Sumario

  • Su hermana, Arianna Álvarez, dijo a Martí Noticias que el régimen ha condicionado la liberación del opositor a que la familia garantice su salida definitiva del país.
El preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Roilán Álvarez Rensoler, cumple este martes 40 días en huielga de hambre. desde la pasada semana se encuentra hospitalizado.

Su hermana, Arianna Álvarez, dijo a Martí Noticias que el régimen ha condicionado la liberación del opositor a que la familia garantice su salida definitiva del país.

Nos dijeron "que si nosotros teníamos cómo sacarlo de aquí inmediatamente, mañana mismo, que si había seguridad de algo, era como único ellos lo sacaban de esa situación en la que él se encuentra", explicó.

Álvarez precisó que el estado de salud de su hermano es grave. Actualmente se encuentra en terapia intermedia con daños renales severos, debido a que sólo consume mínimas cantidades de agua.

"Ayer tuve una visita de 5 minutos con él, rodeada de personas de la Seguridad del Estado. Pero me dieron 5 minutos porque mi hermano lo pidió. Que él necesitaba verme si no hacía rechazo a todo, pero necesitaba hablar conmigo", contó.

"Dice la doctora que está tomando muy poquitita agua... no le están poniendo suero. De hecho, cuando tuve una conversación con él, con el coronel Ricardo, me dijo que si él no aceptaba suero, ellos a la fuerza se lo ponían, pero no le han puesto suero", indicó.

Álvarez Rensoler fue detenido el 30 de enero por presuntas pintadas antigubernamentales en varios municipios de Holguín. Antes de ser hospitalizado debido al deterioro de su salud por la prolongada huelga de hambre, permanecía recluido en el centro de operaciones policiales de Pedernales, lugar donde inició su protesta pacífica para exigir su libertad.

