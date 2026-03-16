Preso político sigue incomunicado en hospital de Holguín, denuncia su familia

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La familia del opositor cubano Roilán Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que las autoridades les impiden confirmar si ha abandonado la prolongada huelga de hambre que lleva a cabo y su estado de salud, en el hospital Lucía Íñiguez, en Holguín.

Aunque oficiales de la Seguridad del Estado aseguran que el activista comenzó a ingerir alimentos el domingo, sus allegados subrayan que no han podido acceder a él para corroborar esta información de manera directa. Arianna Álvarez, hermana del detenido, alertó a Martí Noticias, sobre la falta de transparencia en el manejo del caso.

Álvarez Rensoler fue arrestado el 30 de enero de 2026 junto a los activistas Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez, siendo acusados de colocar carteles antigubernamentales en varias localidades de la provincia de Holguín y de dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.

Tras su arresto, fue recluido en el centro de operaciones policiales de Pedernales, conocido como "Todo el mundo canta", en Holguín, donde inició una huelga de hambre como protesta pacífica para exigir su libertad inmediata al considerar que las acusaciones en su contra son injustas.

Debido al prolongado ayuno, que ya superaría las seis semanas, el opositor fue trasladado al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, donde permanece ingresado en la sala de terapia intermedia.

Su estado de salud se describe como crítico, presentando síntomas alarmantes como debilidad extrema, fuertes dolores en el pecho y daños renales severos que le impiden orinar con normalidad. Según relató su familia, el régimen cubano ha condicionado su posible excarcelación a que el activista acepte abandonar definitivamente el país.

Organizaciones de derechos humanos, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), han emitido alertas urgentes sobre la situación del prisionero político. La entidad ha responsabilizado directamente a las autoridades de la isla por cualquier daño a la integridad física de Álvarez Rensoler, advirtiendo sobre el grave deterioro de su organismo tras más de 40 días sin ingerir alimentos sólidos.

Según la denuncia Álvarez Rensoler, natural del municipio Mella en Santiago de Cuba, continúa bajo estricta custodia policial en el centro médico. Sus familiares, quienes permanecen desde hace tres días en la sala situada frente a terapia intermedia donde permanece el detenido, insisten en que no cesarán sus denuncias hasta que se les permita el acceso al opositor.

El objetivo de la familia es verificar por cuenta propia si efectivamente ha abandonado la huelga de hambre o si, por el contrario, su vida continúa en peligro inminente bajo la custodia, indicaron.