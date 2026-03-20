María Corina Machado recibe respaldos de legisladores federales por Florida 

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La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha recibido en las últimas horas el respaldo público de varios legisladores federales por Florida desde la capital de EEUU.

Este jueves, el senador republicano Rick Scott recibió a Machado en su oficina del edificio del Senado en Washington, DC, y calificó el encuentro como “estupendo” al compartir varias fotografías del momento.

“¡Estoy con el pueblo de Venezuela en la lucha por la libertad! No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados, y haya un camino para una transición democrática con elecciones libres y justas”, escribió en X.

Este viernes la congresista republicana María Elvira Salazar compartió en la red social X una fotografía junto a María Corina Machado y el también representante cubanoamericano Carlos Giménez.

“La causa de Venezuela sigue en marcha. Junto a María Corina Machado, reafirmando nuestro compromiso de seguir avanzando hacia una Venezuela libre y democrática, paso a paso”, dijo la representante.

“Su valentía, y la del pueblo venezolano, inspiran todos los días”, agregó.

Los tres legisladores republicanos por Florida han expresado históricamente su apoyo a la causa de la libertad de Venezuela, y en particular al liderazgo de María Corina Machado dentro de la oposición en ese país.

Salazar y Giménez acompañaron a Machado en diciembre de 2025, cuando recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz. En octubre de ese año, Scott había presentado una Resolución para reconocer a la líder opositora.

En enero pasado, Machado visitó el Capitolio y fue recibida, además, por el representante Mario Díaz-Balart, quien la reconoció como una persona que “ha sacrificado tanto por la causa de la libertad del pueblo de Venezuela”.

Además del respaldo al liderazgo de Machado, Scott, Giménez y Salazar han tenido un papel activo en el Congreso promoviendo iniciativas legislativas dirigidas a apoyar una transición democrática en Venezuela.

María Corina Machado llegó a EEUU en enero pasado, luego de recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Fue recibida en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

En las semanas posteriores ha sostenido encuentros con representantes y senadores, tanto republicanos como demócratas, y fue recibida en la sede de la Organización de Estados Americanos, también en Washington, DC.