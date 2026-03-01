María Corina Machado: "En pocas semanas, nos vemos en Venezuela"

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado anunció el domingo, a través de un mensaje en video difundido en redes sociales, que planea regresar a Venezuela en las próximas semanas y que su objetivo será impulsar un nuevo proceso electoral en el país sudamericano.

Sin precisar una fecha exacta, Machado afirmó que su retorno tendrá como propósito preparar el terreno “para una nueva y gigantesca victoria electoral”, en medio de un escenario político marcado por tensiones internas y advertencias de las autoridades.

“Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible", dijo.

En su mensaje, llamó a sus seguidores a “fortalecer la unidad de los venezolanos que comenzó con las primarias”, en alusión al proceso de 2023 en el que resultó electa como candidata única para enfrentar al entonces presidente Nicolás Maduro. Machado fue posteriormente inhabilitada para competir en los comicios, lo que llevó a que la oposición respaldara a otro aspirante.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 por su activismo en favor de una transición democrática, sostuvo que el país atraviesa un momento decisivo.

“La transición hoy es indetenible y una hoja de ruta para prepararnos para una gigantesca victoria electoral”, aseveró.

“Debemos pasar por el desmontaje de los mecanismos de represión, la recuperación económica y la apertura de un camino institucional que permita avanzar hacia elecciones con garantías democráticas”, agregó.

Machado indicó que quiere regresar, "como lo desean cientos de exiliados para garantizar una transición hacia la democracia ordenada y sostenible”.

El anuncio se produce mientras la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero en una operación militar estadounidense— advirtió que Machado “tendrá que responder” ante la justicia si regresa al país.

Tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, que dieron como ganador a Maduro, estallaron protestas en varias ciudades. La oposición aseguró que contaba con pruebas de que el verdadero vencedor había sido Edmundo González, quien sustituyó a Machado en la contienda.

Machado no detalló las condiciones de seguridad de su eventual regreso, pero insistió en que la unidad será clave para el próximo capítulo político del país.