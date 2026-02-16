María Corina Machado: No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este domingo el deterioro de la salud de familiares de presos políticos que iniciaron una huelga de hambre frente a un comando policial en Caracas, y acusó a las autoridades de vulnerar derechos fundamentales en medio de un proceso de excarcelaciones aún inconcluso.

“Esto pasa hoy en Caracas, Venezuela. Que el mundo entero lo vea”, escribió Machado en la red social X, al difundir un video en el que se observa a una persona inconsciente siendo auxiliada.

“No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos. A todos”, aseguró.

La protesta comenzó el sábado a primera hora frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana conocido como Zona 7. De acuerdo con familiares, al menos dos de las mujeres que participan en la huelga presentaron desmayos, dolores de cabeza y problemas de presión arterial.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que una funcionaria policial “obstaculizó el ingreso de sueros destinados a los presos políticos en huelga de hambre”.

“Se trata de insumos médicos esenciales. Impedirlo es una vulneración directa a derechos fundamentales”, señaló el grupo. Familiares afirmaron además que, dentro del recinto, a los detenidos se les estaría “obligando a comer” bajo amenaza de sanciones.

Según la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero han sido excarcelados 444 presos políticos en Venezuela.