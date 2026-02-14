Machado llama a "desmantelar" la presencia de Cuba en Venezuela (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

En las últimas horas María Corina Machado ha hecho declaraciones sobre Cuba durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La líder de la oposición venezolana considera que es necesario desmantelar la presencia de Cuba, Rusia e Irán en las instituciones venezolanas, no solo en lo económico sino también en lo militar.



Una vez desmontado el "régimen criminal" en Venezuela, Cuba será el siguiente en caer, seguido de Nicaragua.

Machado confía en que esto llevará a que, por primera vez en la historia, las Américas estén libres del comunismo y la dictadura.

En una entrevista con Martí Noticias concedida en el mes de octubre, Machado señaló que la alianza entre La Habana y Caracas comenzó desde la llegada de Hugo Chávez al poder, cuando Fidel Castro comprendió el valor estratégico del petróleo venezolano.

“Fue la entrega total de la soberanía nacional. Los agentes cubanos se infiltraron en nuestros cuerpos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas, en los organismos de identidad y en ministerios clave. Venezuela le sigue regalando petróleo a Cuba, que lo revende mientras el pueblo cubano vive en la oscuridad”, denunció.

Machado advirtió entonces que el eje formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua “se extiende y coopera activamente”, compartiendo tecnología, dinero e inteligencia.

“Ellos se ayudan entre sí. Han intervenido en elecciones, incluso en Estados Unidos, con tecnología desarrollada en Venezuela y perfeccionada por el régimen cubano”, señaló.