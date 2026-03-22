Más protestas en Cuba tras segundo colapso del sistema eléctrico en una semana (VIDEO)

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La Habana vivió otra noche de protestas en medio de un apagón general provocado por el colapso el sábado del Sistema Electroenergético Nacional este sábado (SEN), según reportes de residentes y videos difundidos en redes sociales.



El repiqueteo de cazuelas y sartenes se escuchó en barrios como El Vedado, donde los apagones se extendieron por horas, dejando a miles de familias sin electricidad en plena noche.

La protesta ocurrió alrededor del Parque Villalón y duró unos 30 minutos, dijo a Martí Noticias el activista Julio Aleaga Pesant. "Apareció la patrulla de las Avispas Negras, una guaguita Toyota, y cuando apareció por la calle Calzada las personas entraron a sus casas", detalló.

El 16 de marzo pasado, el SEN sufrió una desconexión similar. Aunque la isla experimenta apagones diarios, dos fallas totales en el lapso de una semana son excepcionales, subraya un reporte desde la isla de la agencia de noticias Reuters.

"Ahora que el SEN se ha caído de nuevo, y con demasiada frecuencia, la verdad es que ya no sé qué se puede hacer", dijo Yoan Díaz, residente en la capital cubana, al medio británico.

Según las autoridades, el origen del último colapso del SEN estaría en la salida repentina de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, pero aún se investigaban las causas.

En la mañana de este domingo, el sistema se restablecía lentamente, con la reconexión de ENERGAS Varadero y Boca de Jaruco, y las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, y la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, informó el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de Facebook.

(Nota en desarrollo)