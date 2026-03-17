Sin electricidad, sin dormir ni desayunar: estudiantes cubanos abandonan las aulas

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El sistema educativo en Cuba enfrenta actualmente una combinación de falta de maestros, inasistencia por carencia de alimentos para la merienda escolar e interrupciones en sesiones de clases debido a los constantes cortes del servicio eléctrico.

En un escenario de crisis energética agudizada por la escasez de combustible, padres y alumnos atraviesan una situación crítica que testimonios recogidos por Martí Noticias ponen de manifiesto.

Desde San Miguel del Padrón, en La Habana, Marlene Aguilar asegura que ante la precariedad actual, muchos niños no están siendo enviados a las aulas.

“La mayoría del tiempo se quedan en la casa. Mira, no hay corriente, no hay un pan, no hay una merienda para esos niños. Entonces no pueden ir a la escuela, una noche entera sin dormir, cansancio. Las escuelas no te dicen que está cerrada, sí está abierta, pero ¿qué vas a hacer... cómo tú vas a mandar a tus hijos con toda esta necesidad?”, cuestiona Aguilar.

Según su testimonio, los alumnos que asisten suelen regresar a mitad de mañana: “Van pero al momento ya están en su casa. Van un ratito y viran antes del mediodía. Esos niños están sufriendo y no quiere ir para la escuela porque han hecho un rechazo enorme debido a toda la situación que estamos pasando”.

En Alamar, al este de la capital, una madre residente confirma que la falta de recursos básicos determina la asistencia escolar. “Imagínese que no hay pan, no hay petróleo en la panadería para hacer pan, aunque hay madres que sí los mandan. Y hay quien no puede porque no tiene ni una merienda para mandar al muchacho a la escuela”, relató.

Ante este panorama, el Ministerio de Educación (MINED) ha implementado ajustes operativos para enfrentar la crisis en la isla con más de 1.5 millones de estudiantes.

En la enseñanza superior se ha pasado a un modelo de clases "híbridas" o semipresenciales. Por su parte, en secundaria y primaria se aplican variantes como sesiones únicas, asistencia solo en días específicos de la semana o la organización por bloques de asignaturas para optimizar la presencia de los docentes cercanos a los centros.

A la crisis logística se añade el déficit de personal docente, que según cifras oficiales del MINED para el ciclo actual, supera los 24,000 maestros a nivel nacional.

La Habana es una de las provincias más afectadas, con niveles de cobertura que en diversos municipios no alcanzan el 70%, lo que ha obligado a las autoridades a recurrir a alternativas como la contratación de estudiantes universitarios y maestros jubilados.

Sobre la formación de los maestros y su impacto en la enseñanza, una docente retirada residente en la capital señaló a Martí Noticias las deficiencias en el rigor y la ejemplaridad dentro de los centros educativos.

“Los niños que tenían menos calificación eran los que cogían el magisterio. Y el magisterio hay que quererlo. A veces el director está sentado detrás de un buró y se olvida de lo que pasa después de las 2 de la tarde. La mayoría de esos jóvenes están con el celular. Eso lo viví yo. Esas son cosas que no se deben permitir en una escuela. Si no eres ejemplo no puedes tener moral para exigir. Y eso es una academia. Si no tienes moral, no puedes exigir”, afirmó la maestra jubilada.