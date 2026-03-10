Cuba: El colapso del mito educativo
Un exprofesor de Artemisa nos habla sobre el colapso educativo en Cuba. Entre escuelas en ruinas, éxodo de maestros y adoctrinamiento, el sistema que fue pilar de la Revolución hoy naufraga por la crisis y el control ideológico, hipotecando el futuro de generaciones bajo un modelo estatal fallido.
