Cuba: El colapso del mito educativo

Cuba: El colapso del mito educativo
Cuba: El colapso del mito educativo

Un exprofesor de Artemisa nos habla sobre el colapso educativo en Cuba. Entre escuelas en ruinas, éxodo de maestros y adoctrinamiento, el sistema que fue pilar de la Revolución hoy naufraga por la crisis y el control ideológico, hipotecando el futuro de generaciones bajo un modelo estatal fallido.

