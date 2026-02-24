La quema de basureros invade con un "humo tóxico" los barrios en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Los vertederos de basura en las calles de Cuba han dejado barrios incomunicados y una preocupación creciente por el humo tóxico que desprende la quema de de los desechos en medio de una crisis por la falta de equipos, combustible y personal capacitado para recogerlos.

Testimonios recogidos por Martí Noticias de residentes en diferentes puntos de La Habana indican que uno de los focos principales de la quema de basureros se localiza en el Parque Metropolitano. Videos publicados en redes sociales muestra que una densa nube de humo que cubre la mayoría de los barrios en esa área.

En la avenida 26, Nuevo Vedado, se reportaron el jueves los efectos del incendio de desechos en el conocido Parque Capitalino. “Fue intenso. Parecía como una neblina", dijo un vecino a nuestra redacción.



Sobre este incidente, el activista Adele Bonne compartió en Facebook un post en el que habla de cómo la situación era previsible. Según explicó, el humo afectó el fin de semana las inmediaciones del Hospital Clínico Quirúrgico de 26 y a la comunidad de Puentes Grandes.

El texto señala cómo los residentes permanecieron atrapados en sus viviendas debido a una masa de humo tóxico proveniente de la basura quemada sin control.

Por otra parte, personas que residen en los alrededores de la papelera de Puentes Grandes también habían manifestado su preocupación por la situación ambiental.

Martí Noticias intentó contactar con las oficinas de servicios comunales de los municipios de Marianao, Cerro y Plaza de la Revolución, a los cuales pertenece el parque, pero no se obtuvo respuesta.

Reportes en redes sociales dan cuenta de situaciones similares en Víbora Park y en basureros próximos a la Escuela Nacional de Arte (ENA), en el municipio Playa, donde se requirió la intervención de los bomberos. También se registraron quemas en el municipio Boyeros y en la calle Cuba, en La Habana Vieja.

Durante este fin de semana, se ha reportado la presencia de humo tóxico en municipios como Plaza de la Revolución, Lawton, Regla y Diez de Octubre, con denuncias de afectaciones a la salud como crisis asmáticas en áreas pobladas y cercanas a hospitales.

"Como no hay ni latones ni camiones ni combustible cada barrio en cada esquina tiene que darle candela a su basura. Es una humareda que no se puede salir. Es general en toda Cuba”, apuntó Yanaisy Curbelo, residente en el municipio Diez de Octubre.

Al respecto, el opositor Silverio Portal Contreras indicó que, en ocasiones, son los propios residentes quienes incendian los vertederos debido a que no resisten el mal olor provocado por la falta de recogida por parte de las autoridades.

"He visto que ha sido las personas que la han quemado porque ya no pueden resistir más, que viven cerca de donde está el mal ambiente, esa apestosidad y la queman, lo queman por la noche, lo queman por el día y lo han quemado. Muchas enfermedades que están en el medio ambiente debido a toda la cantidad de desecho que hay en la sociedad”.

"Este problema de la basura lleva tres o cuatro años", dijo.

Además, aseguró el activista que el problema afecta el tránsito vehicular: “Donde quiera que uno pasa tiene que caminar por encima de la basura. Las calles están bloqueadas de lado a lado”.

En declaraciones a Martí Noticias, la periodista independiente Inalkis Rodríguez afirmó desde Camagüey que el problema de los vertederos no es nuevo, pero se ha intensificado: “No salimos de una calamidad para entrar en otra”.

Según su testimonio, la recogida de desechos lleva aproximadamente una semana sin realizarse en su zona: “Hay que tirarse literalmente a la calle. Ya casi cogen las aceras completas las tongas de basura, la peste, la pudrición. Todo eso afecta al ser humano porque uno se está tragando todo eso”.

Rodríguez relató además situaciones que agravan los riesgos para la salud pública: “Frente al trabajo de una mujer se ponen los cocheros de caballo y los excrementos se secan con el sol. Cuando hace aire, eso entra y se lo traga todo el mundo".

El pasado 9 de enero, el gobierno provincial publicó en redes sociales que la recogida de desechos sólidos continúa siendo “un asunto clave para dar atención priorizada en el territorio”, en medio de irregularidades que afectan el servicio.