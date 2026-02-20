“Nos están matando”, escribió joven artista cubano al que le piden 8 años de cárcel

Getting your Trinity Audio player ready...

El Tribunal Provincial de La Habana celebró miércoles el juicio contra el pintor Leonard Richard González Alfonso, al que la fiscalía pide ocho años de privación de libertad por hacer pintadas en las que preguntaba “¿hasta cuándo? Nos están matando”.

“En la mañana que vieron inundada Regla de carteles, se apareció criminalística, Seguridad del Estado, encierran la casa, toda la cuadra, como si él hubiera matado a alguien. Lo buscan, él estaba dentro de la casa. Hicieron un registro en la vivienda y encontraron la latica, el pincelito, todo”, explicó a Martí Noticias, Yanela Alfonso, tía del muchacho.

“Él solo hacía un llamado de atención, porque es verdad que los están matando, a todo el pueblo. La gente pasando necesidad, los jóvenes drogándose para escapar de esa realidad hostil”, destacó.

Los delitos imputados al joven de 32 años son propaganda contra el orden constitucional y amenazas, en un proceso de investigación penal que demoró siete meses y 19 días, tiempo que estuvo en prisión preventiva en el Combinado del Este.

“La amenaza es un hombre que denunció a la policía que mi sobrino lo había amenazado con un arma. Como siempre hacen. Siempre tienen a alguien para hacer la trampa, un chivato. Pero eso lo van a tener que desestimar porque eso no está probado. El hombre no está seguro de lo que él tenía en la mano”, destacó.

En sus Conclusiones provisionales, el fiscal relata que en horas de la madrugada del 20 de junio, el acusado, “inconforme con el sistema de gobierno plasmado en la Constitución” y “con la situación que está atravesando el país” y de acuerdo con otra persona no involucrada en el proceso penal, cogió una lata de pintura negra y un pincel y valiéndose de la oscuridad por la ausencia de fluido eléctrico, dibujó en las paredes de una casa y de varios establecimientos del municipio habanero Regla letreros de considerable tamaño “¿hasta cuándo? Nos están matando”.

El órgano acusador agrega que González Alfonso, tiene una “conducta desajustada” y “se reunía con personas de mala conducta social”.

“Mi sobrino es un muchacho noble y sus notas [de la escuela] maravillosas. Lo dedicamos de niño a que aprendiera algo por el talento que tenía en la pintura”, aseguró la familiar, residente en Estados Unidos.

El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) subrayó que el caso de Leonard Richard evidencia, una vez más, la disposición de la dirigencia del país y de la Seguridad del Estado para criminalizar el arte independiente y la libertad de expresión.

“Además de artista con exposiciones de artes visuales reconocidas, escribe, hace música, hace arte digital. Es emprendedor y ha sido iniciador de proyectos en el barrio para llevar un poco de cultura a los niños, llevar juguetes, alegría”, detalló Anamely Ramos, investigadora de la institución independiente.

“Entonces, este muchacho es el que está siendo criminalizado hoy por escribir unos carteles expresando su hastío, su dolor por lo que está pasando en Cuba y eso no debería ser criminalizado, eso no debería ser penalizado y mucho menos ser acusado de propaganda contra el orden constitucional, cuando simplemente lo que está es intentando participar de la dinámica política y social de su propio país”, recalcó la curadora de arte.

González Alfonso padece de una enfermedad mental, desde muy joven, con tratamiento, con prescripciones y “nada de eso se ha tenido en cuenta para encerrarlo y para quebrarlo, para llevarlo al límite”, lamentó la especialista de arte.