Condenan a 5 años de prisión al artista Nando OBDC por "propaganda contra el orden constitucional"

El artista independiente Fernando Almendares Rivera, conocido como Nando OBDC, fue condenado a cinco años de prisión por el presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, según fuentes familiares que tuvieron acceso a la sentencia.

La condena fue dictada el 22 de diciembre de 2025 por la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Tras conocerse el fallo este lunes, Eva Rivera, madre de Nando, dijo a Martí Noticias desde La Habana que está inconforme con la decisión judicial y que su hijo es inocente.

“Yo estoy muy molesta, muy incómoda con la sentencia que le bajaron a Fernando, porque Fernando es inocente de todo lo que se está acusando en ese documento”, declaró.

De acuerdo con la sentencia, Almendares Rivera colocó en agosto de 2024 varios carteles con mensajes políticos en una vía pública del municipio Guanabacoa, en La Habana.

Los textos fueron escritos sobre fragmentos de tela blanca y situados en un tramo de la carretera Monumental, entre el puente del Combinado del Este y el de Santa Fe. Entre los mensajes escritos figuraba “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”.

La madre del preso político señaló errores en los datos personales que aparecen en el fallo. “Dicen que Fernando tiene 25 años, que la madre se llama Mayra y que el padre se llama Alexander, y eso no es correcto. Desde ahí entraron equivocados”, afirmó.

La sentencia sostiene que el acusado actuó siguiendo indicaciones de Armando Labrador Coro, ciudadano cubanoamericano residente en Estados Unidos y vinculado a la organización “Cuba Primero”, y que recibió 200 dólares enviados desde el exterior por la colocación de los carteles.

Durante el juicio oral, el tribunal valoró peritajes que atribuyeron a Fernando Almenares la autoría de los textos, así como testimonios de instructores de la Seguridad del Estado y de una persona que declaró haberle entregado dinero procedente del extranjero. También se examinó el contenido de su teléfono celular, detalla el documento judicial.

Rivera cuestionó además la versión oficial sobre la verificación de la presencia de su hijo en un evento artístico el día de los hechos. “Ellos dicen que fueron al lugar y que no pudieron confirmar si Fernando había participado porque había muchas personas. Eso no se corroboró bien”, señaló.

Nando OBDC, quien no tiene antecedentes penales, negó los hechos y solicitó la absolución a través de su defensa. El tribunal rechazó esa petición y lo declaró responsable como autor directo.

La madre del rapero afirmó que estuvo presente en el evento mencionado por su hijo. “Yo estuve allí. Fui a recogerlo. Era un evento grande, con muchos artistas y extranjeros. Fernando recogió una pintura que había hecho y que tenía la firma de todos los artistas”, explicó.

La sentencia también recoge referencias a la actividad pública previa de Almendares Rivera, incluyendo su participación en proyectos artísticos y musicales críticos del Gobierno cubano, así como menciones en medios y plataformas opositoras, entre los que mencionan a Radio Martí y Diario de Cuba.



Indicó, además, que no estaba registrado como trabajador por cuenta propia ni vinculado oficialmente a instituciones culturales estatales.

Eribunal impuso sanciones accesorias a la pena principal que incluyen la privación de derechos públicos, el comiso del teléfono celular, del dinero ocupado y de los materiales utilizados, así como la prohibición de salida del país hasta el cumplimiento total de la sanción.

La madre del artista reiteró que continuará denunciando el caso. “Fernando se declara inocente y yo también sé que es inocente. Si él hubiera hecho algo, tendría que asumirlo, pero no es el caso”, dijo.