Trasladan a El Osorbo a prisión Kilo 8, en Pinar del Río: reclaman comunicación directa

Getting your Trinity Audio player ready...

El artista cubano en prisión política Maykel Castillo Pérez, "El Osorbo", fue trasladado a la cárcel Kilo 8, en Pinar del Río, según informó la Seguridad del Estado a sus familiares en una llamada telefónica.

Las autoridades aseguraron a la familia que el Osorbo ya "no está en celda" de castigo, "y que está bien".



"A la SE le decimos que sin oír la voz de Maykel es por gusto! Si él está bien, que nos llame él mismo mañana y nos lo diga", señaló en sus redes sociales la la activista e investigadora del Observatorio de Derechos Culturales, Anamely Ramos, quien sigue muy de cerca el caso del prisionero político.

El Osorbo ha sufrido continuos traslados de prisión y largas estadías en aislamiento obligatorio pese al deterioro de su estado de salud. En noviembre pasado, Ramos denunció que el artista, en medio de uno de esos traslados y tras 10 días en celda de castigo, estaba "muy delgado, con dolores e inflamación en el brazo derecho", y necesitado de una cirugía "que no se va a hacer en las condiciones actuales".

El artista, ganador de un Grammy Latino en 2021 como coautor de la canción "Patria y Vida", cumple una condena de nueve años de prisión impuesta por el régimen cubano. Fue arrestado en mayo de ese mismo año por agentes de la Seguridad del Estado, en su vivienda, en La Habana.

Amnistía Internacional declaró a El Osorbo prisionero de conciencia y exigió su liberación inmediata al régimen cubano.

El gobierno de Estados Unidos incluyó su caso en la campaña de visibilización de la situación de los presos políticos "Injustamente detenido", destacando que "sigue preso por memes y canciones que desafían a la dictadura cubana".