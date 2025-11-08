"Muy delgado, con dolores e inflamación"; El Osorbo encerrado por 10 días en celda de castigo

Getting your Trinity Audio player ready...

El artista y preso político Maykel Castillo Pérez, "El Osorbo" fue trasladado nuevamente a la prisión de Kilo 5 y Medio, en la provincia de Pinar del Río, tras haber pasado más de diez días en una celda de castigo en la prisión de Kilo 8, ubicada a pocos kilómetros.

“Maykel estuvo más de 10 días de castigo en una celda en Kilo 8, y aunque se especula que lo trasladen otra vez, ahora mismo está en el 5 y Medio. Está muy delgado, con dolores e inflamación en el brazo derecho, y necesita una operación que no se va a hacer en las condiciones actuales”, denunció la activista e investigadora del Observatorio de Derechos Culturales, Anamely Ramos.

La activista explicó que esta es la cuarta celda de castigo consecutiva que enfrenta el artista, y expresó su preocupación por el deterioro físico que presenta.

“Vamos a seguir reportando sobre él desde el Observatorio de Derechos Culturales y desde su página en Facebook”, añadió.

Maykel Osorbo, ganador de un Grammy Latino en 2021 como coautor de la canción “Patria y Vida”, cumple una condena de nueve años de prisión impuesta por el régimen cubano.

Fue arrestado en mayo de 2021 por agentes de la Seguridad del Estado en su vivienda en La Habana y declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.

En agosto, el gobierno de Estados Unidos incluyó su caso en la campaña “Injustamente detenido”, destacando que “el coautor del himno contra la represión ‘Patria y Vida’ sigue preso por memes y canciones que desafían a la dictadura cubana”, según publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en la red social X.