Protestas en Santos Suárez: vecinos desafían la represión del régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

La noche del jueves marcó otra jornada de protestas significativas en Cuba, en este caso en el barrio de Santos Suárez, del municipio habanero de Diez de Octubre.

Vecinos salieron a las calles con cacerolazos, colocaron fogatas en plena vía pública, como en la intersección de Santa Irene y Calzada de Diez de Octubre, bloquearon el tráfico y desafiaron la presencia policial, que era fuerte en la zona.

Estas acciones paralizaron el tránsito y se reportaron gritos contra la dictadura, en medio del descontento por los apagones prolongados, la escasez y la crisis general.

En Santos Suárez, hubo intentos de detenciones por parte de la policía, pero en al menos un caso los vecinos se plantaron para evitar que se llevaran a un manifestante.