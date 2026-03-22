Cuba a oscuras de nuevo por otra desconexión del Sistema Eléctrico Nacional 

Cuba quedó a oscuras de nuevo este sábado por una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la tercera en el mes de marzo.

En una nota de la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) se informó del colapso del suministro eléctrico.

"La causa de la desconexión Total del SEN, ocurrió tras la salida de la Unidad No. 6 de Nuevitas. A partir de ese instante, ocurre un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea. En este momento se implementa protocolo para gradual recuperación del SEN", indicó la UNE en la red social X.

Este es el segundo apagón a nivel nacional en lo que va de semana.

El anterior ocurrió el lunes y los constantes cortes de energía, ya sea por falta de combustible o por roturas en la obsoleta infraestructura, han motivado protestas de la población, afectada por apagones diarios de 12 horas en La Habana y hasta 72 en el interior del país.