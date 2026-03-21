Cubanos en ciudades de EEUU y Costa Rica se manifiestan en contra del régimen castrista (VIDEO)

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Cientos de cubanos se manifestaron este sábado en varias ciudades de Estados Unidos y frente a la embajada cubana en San José, Costa Rica, en contra del régimen castrista y a favor de la libertad de Cuba.

En vídeos y fotos enviados a Martí Noticias, se aprecia a los manifestantes en Houston, New Jersey y Orlando, quienes portaban banderas cubanas y estadounidenses y vestían ropas alegóricas a los símbolos patrios de la Isla.

En Houston, los participantes en la protesta se organizaron en una caravana y recorrieron parte de la ciudad, para concentrarse en un parque, donde varias personas hicieron uso de la palabra.

Uno de ellos se presentó como Javier Ferrer, un médico puertorriqueño y quien aseguró que ha estado en Cuba en tres ocasiones y ha podido “ver la miseria en la que viven sus familiares, la escasez de comida y las condiciones de los hospitales”, relató.

El manifestante boricua agradeció a la gestión de la Administración, en particular al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio. “Agradezco a Dios que los puso en esa posición para lograr la libertad de sus familiares”.

Decenas de cubanos se concentraron en la intersección de la Semoran Blvd y la Curry Ford Road, al este de la ciudad de Orlando, con consignas en contra del designado Miguel Díaz-Canel y a favor de la libertad de Cuba.

Arropados con la bandera cubana, los exiliados en Orlando demandaron “Freedom for Cuba”, y portaban pancartas con un mensaje de libertad, mientras sonaba de fondo la emblemática canción “Patria y Vida”.

Hasta San José, la capital de Costa Rica, también llegó el reclamo de libertad para el pueblo cubano y de rechazo a la dictadura de Castro/Díaz-Canel, con decenas de cubanos y venezolanos protestando frente a la embajada de Cuba.

Al ritmo de la Guantanamera, con los versos sencillos del Héroe Nacional cubano José Martí, los manifestantes portaban banderas de Cuba, Venezuela y Costa Rica, además de carteles en contra del régimen castrista.

En una pancarta se leía “Gracias Costa Rica”, una referencia a la decisión del gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que limitó las relaciones con Cuba a solo vínculos consulares y cerró su embajada en La Habana.

Esta semana, el canciller tico Arnoldo André Tinoco dio a conocer que Costa Rica le comunicó a la Cancillería del régimen que sus diplomáticos debían abandonar el país y que solo podía quedarse el personal consular.

“El gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”, indicó el presidente Chaves.