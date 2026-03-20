EEUU alerta sobre manifestación frente a su embajada en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió el 19 de marzo una advertencia de manifestación, en las cercanías de la sede diplomática, donde el régimen cubano ha organizado grandes concentraciones en el pasado.

Según el aviso, los medios reportan manifestaciones y concentraciones previstas para el fin de semana en La Habana, tanto a favor del régimen cubano como en contra de la política de Estados Unidos, incluyendo una protesta específica en el Malecón el 21 de marzo.

La embajada recomienda evitar concentraciones multitudinarias, aglomeraciones y las zonas con alta probabilidad de protestas, estar atentos al aumento de presencia policial, posibles desvíos de tráfico e interrupciones en el transporte, mantener conciencia del entorno y monitorear medios locales para actualizaciones.

En caso de emergencias, insta a contactar al número +(53) (7) 839-4100 (fuera de horario marcar 1 y luego 0) o al correo acshavana@state.gov, y sugiere inscribirse en el programa STEP para recibir alertas de seguridad.

La sede diplomática también sugirió comunicarse con el Departamento de Estado, en la oficina de Asuntos Consulares: 888-407-4747 o 202-501-4444 .

La postura de Mike Hammer, Jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana desde finales de 2024, ha sido consistentemente crítica hacia el régimen cubano y optimista respecto a un cambio inminente.

Como principal diplomático estadounidense en la isla durante la administración Trump, ha endurecido la línea hacia el gobierno cubano.

El Chargé d'Affaires ha declarado públicamente que "la dictadura se va a acabar" y que el cambio llegará en 2026, describiendo el momento como "histórico" y asegurando que Cuba pronto alcanzará "la libertad que no ha tenido en 67 años".

Hammer ha realizado una diplomacia directa con los ciudadanos cubanos, visitando provincias, reuniéndose con disidentes, líderes religiosos, incluyendo católicos, evangélicos, masones y judíos, opositores como las Damas de Blanco y medios independientes, mientras denuncia la represión, apoya la entrega directa de ayuda humanitaria a través de iglesias y organizaciones no controladas por el régimen, y advierte de más sanciones contra represores.

Sus declaraciones y acciones han generado tensiones en el régimen cubano que ha organizado actos de hostigamiento contra él.