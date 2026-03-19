"No estamos planeando una invasión en Cuba", dice alto oficial de EEUU

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El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, se refirió este jueves a la posibilidad de una acción militar de tropas estadounidenses en Cuba.

“Nuestra misión es defender a los Estados Unidos y sus intereses. No estamos planeando una invasión ni ninguna forma de gobierno militar para la isla”, afirmó el militar durante una audiencia en el Senado.

Donovan aclaró que, si bien no existen planes de invasión, no se descarta el uso de fuerzas estadounidenses si las circunstancias así lo ameritan.

“Si existiera una amenaza a la seguridad física de la embajada o de la base de Guantánamo, entonces, obviamente, desplegaría fuerzas para defender las vidas estadounidenses”, aseveró.

Asimismo, fue contundente al referirse a la situación de la base naval de Guantánamo: “Guantánamo se encuentra en un estado precario. Nos queda tan solo un muelle operativo y un muelle de reabastecimiento. Es un punto estratégico para el Caribe, pero necesita nuevas inversiones”.

El incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se enmarca en la doctrina de presión máxima de la administración Trump hacia gobiernos dictatoriales en la región.

El pasado lunes, Trump sugirió tener libertad de acción total para intervenir en la isla “de alguna forma”, aunque la estrategia de Washington parece priorizar el cerco financiero sobre cualquier despliegue de fuerza militar.

En una operación sin precedentes realizada en enero, Estados Unidos capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladó a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.