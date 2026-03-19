Cubanos en Argentina pide a Milei que declare “persona non grata” a personal diplomático de La Habana

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El grupo Cubanos en Argentina por la Libertad (CAL) pidió al Presidente Javier Milei que declare “persona non grata” al personal diplomático de la isla desplegado en el país suramericano.

En una carta dirigida al mandatario, entregada este jueves en la Casa Rosada, los activistas invitan a los argentinos solidarios con el pueblo cubano que ha sufrido por más de 65 años la opresión del régimen, a que se sumen y firmen la solicitud.

“Invocamos a la coherencia de la actual administración argentina, defensores de la causa de la libertad de Cuba, porque son importantes ahora acciones audaces y concretas, y esta pudiera ser una muy importante medida para seguir apretando y acorralando a la dictadura cubana”, indicó a Martí Noticias el violinista cubano argentino Luis Alberto Mariño.

La petición tiene cuatro fundamentos generales: el primero, para la protección de la seguridad nacional y evitar la injerencia en territorio argentino.

En segundo lugar, por los antecedentes de violencia política e injerencia histórica sostenida en la nación del Cono Sur como una política de Estado del gobierno de la isla por más de 60 años.

El régimen ha persistido en su política de asesoramiento, incluso de inteligencia a los grupos guerrilleros que había en esa época, pero eso se ha mantenido en los sindicatos y en organizaciones sociales de choque”.

El tercer cimiento en que se basa la solicitud es la estimulación de la hostilidad contra la comunidad cubana por parte de la Embajada de La Habana, así como la violación del derecho de reunión.

“Siempre que nosotros nos convocamos frente a la embajada, convocan a estos grupos de choque para generar conflicto, para evitar que nosotros nos manifestemos, para crear miedo en la comunidad. Es de claro conocimiento las redes de inteligencia que tienen todas las embajadas cubanas en el resto del mundo”, explicó el músico cubano.

El cuarto punto de la carta es la alerta sobre la existencia de redes de inteligencia bajo una fachada civil.

Cubanos en Argentina por la Libertad es un colectivo con diversidad de visiones, de pensamiento, y de concepciones, que se unieron para la defensa de la libertad de Cuba, según se proclaman en su perfil de Facebook.

“Todo el cuerpo diplomático cubano que sabemos que siempre responde a la tiranía, nos vigila, nos controla, socava la democracia, extiende redes de inteligencia para generar fuerzas de choque que hemos tenido que sufrir nosotros en muchas manifestaciones, distintos sindicatos como ATE [Asociación de Trabajadores del Estado], movimientos sociales como Quebracho, el Partido Comunista, otros partidos que apoyan el Kirchnerismo también. Todos son muchas veces movidos por la Embajada para responder a sus fines”, apuntó Mariño.

“En este nuevo contexto donde hay una creciente presión en contra de la dictadura, los cubanos en Argentina tuvimos la iniciativa también de dirigir esta carta al presidente Milei para seguir presionando”, puntualizó.

Argentina rompió con décadas de consenso al respaldar el embargo de Estados Unidos contra Cuba en votaciones de las Naciones Unidas, alineándose estrechamente con las políticas de Washington. No obstante, ambos países mantienen abiertas sus sedes diplomáticas.