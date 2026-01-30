Argentina recomienda no viajar a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Argentina recomendó este viernes a sus ciudadanos evitar o posponer viajes turísticos a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en la isla, y pidió a los argentinos que residen en la isla mantenerse atentos a la evolución de la situación.

La advertencia fue difundida por la Cancillería en un comunicado oficial. “Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”, señaló el texto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que en la isla “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

La recomendación se produce en un contexto de mayor tensión entre La Habana y Washington, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva el jueves que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

Trump justificó la iniciativa como un paso para “proteger la seguridad nacional y la política exterior” de Estados Unidos, y acusó al gobierno cubano de apoyar a “actores hostiles” y cometer violaciones de derechos humanos.

Aseguró, además, que la orden podría levantarse si Cuba o los países involucrados “toman medidas significativas” para alinearse con los objetivos de Washington.

Cuba atraviesa una crisis energética desde hace al menos tres años, marcada por la escasez de combustible y la limitada capacidad de generación eléctrica, que ha provocado apagones prolongados y restricciones en servicios básicos, según reconocen autoridades y analistas.