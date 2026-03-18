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Embajador de EEUU se reúne con masones de Cuba

El escritor Angel Santiesteban, el Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas, y el embajador Mike Hammer.
El escritor Angel Santiesteban, el Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas, y el embajador Mike Hammer.

El jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro con el Supremo Consejo Masónico cubano.

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El Jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el miércoles el Supremo Consejo (33°) Masónico de Cuba, según reportaron las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

El representante diplomático estadounidense se entrevistó con el Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas y el escritor Angel Santiesteban.

Según la sede diplomática estadounidense, hablaron sobre los retos que enfrentan los cubanos y el apoyo que pueden brindar para la distribución de ayuda humanitaria.

De acuerdo a la publicación, la reunión sirvió para que el embajador Hammer conociera la historia de la masonería en Cuba, y sus orígenes en Estados Unidos.

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