Exilio cubano califica de "paso clave" la ruptura de relaciones de Costa Rica con Cuba

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Organizaciones del exilio cubano en Miami felicitaron al gobierno costarricense por limitar las relaciones con el régimen cubano a vínculos consulares y cerrar la embajada tica en La Habana.

“Felicitamos al gobierno de Costa Rica por este paso fundamental”, afirmó Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario General de la Asamblea de la Resistencia Cubana en conferencia de prensa en la sede de esta coalición en Miami.

Gutiérrez-Boronat calificó de “contundentes y lapidarias para la dictadura cubana” las razones que dio el gobierno costarricense. “Costa Rica no va a ser cómplice de un régimen comunista y legítimo que oprime a su pueblo”, dijo.

Sylvia Iriondo, líder de la organización M.A.R por Cuba, apuntó por su parte que la decisión muestra que el camino de la libertad de la isla “se está abriendo espectacularmente gracias a países aliados como Costa Rica”.

“Me siento sumamente confiada en estos momentos de que Cuba será próximamente libre”, aseveró.

Para José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quienes comprendan el gesto de romper con el régimen cubano “llegarían a la conclusión de que la tiranía tiene su tiempo contado”.

Sin embargo, el expreso político alertó que no era tiempo de cruzarse de brazos a esperar. “El pueblo de Cuba tiene que seguir luchando cada vez con más coraje y valor. El exilio con más fuerzas. Estados Unidos debe continuar presionando. Y América Latina y la Unión Europea deben seguir el ejemplo de Ecuador y Costa Rica”.

A inicios de este mes el gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, rompió relaciones diplomáticas con Cuba, retiró a su embajador de La Habana y expulsó de Quito a todo el personal diplomático, consular y administrativo del régimen.

Luis Zúñiga, analista y expreso político cubano, calificó de valiente y previsora la decisión de Costa Rica. “Aspiramos a una región plenamente democrática”, dijo, “y quien más ha socavado esa democracia en nuestro continente ha sido precisamente la dictadura cubana”.

Danny Quirós, estratega electoral costarricense, afirmó que la causa de la libertad de Cuba tiene en el gobierno de Costa Rica un estrecho aliado. “Cuenten con un país de alta dignidad que cuando decimos Pura Vida, significa Vida, no muerte”, agregó.

Por su parte Kiele Alessandra Cabrera, líder del ala juvenil de la Asamblea de la Resistencia Cubana, contó que ha conocido a jóvenes cubanos jóvenes en Costa Rica que han pedido apoyo para lograr fin del régimen de la isla. “Ahora el gobierno de Costa Rica ha mostrado su respaldo a esta lucha”, señaló.

El respaldo de organizaciones del exilio cubano en Miami a que Costa Rica rompiera con el régimen de La Habana ocurre poco después de que la presidenta electa de ese país, Laura Fernández, apoyara, en declaraciones a medios costarricenses, el anuncio del presidente saliente Rodrigo Chaves.

Según sus declaraciones, la decisión fue tomada "priorizando la dignidad humana del pueblo cubano”, dijo Fernández mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó de “acto inamistos" la noticia.