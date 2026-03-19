Getting your Trinity Audio player ready...

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, apoya la decisión anunciada este miércoles de limitar las relaciones con el régimen cubano a vínculos consulares y cerrar los canales diplomáticos entre ambos países.

“La hemos tomado priorizando la dignidad humana del pueblo cubano”, dijo Fernández en declaraciones a medios locales.

“Costa Rica es un país ejemplo mundial, somos amantes de la libertad y de la democracia, por lo tanto formé parte de la decisión que se tomó de eliminar nuestra embajada en Cuba y motivar a que se retiren también de nuestro país”, precisó.

El presidente Rodrigo Chaves, que dejará el cargo en menos de dos meses, había adelantado que Fernández respaldaba la medida.

En sus declaraciones, la presidenta electa comentó el video compartido por la Presidencia de Costa Rica, donde se visualizan “las condiciones infrahumanas en las que están los cubanos hoy”.

"Lo que pasa en Cuba debe ser ejemplo para nuestro país, para los jóvenes y niños, de que vean lo que la izquierda y un régimen comunista le ocasiona a los pueblos. Tenemos que aprender de lo que ocurre en esos países para no traer al nuestro ese tipo de regímenes políticos”, precisó.

La mandataria electa también se refirió a los 10 mil cubanos que viven en Costa Rica, muchos de ellos como refugiados políticos. “Esto no significa que no son bienvenidos aquí, pueden estar tranquilos. Pero es una señal clara de que Costa Rica no va a consentir violaciones a los Derechos Humanos”, comentó.

Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales del pasado 1ro. de febrero, imponiéndose en la primera vuelta tras alcanzar el 48 por ciento de los votos y superar el umbral necesario que establecen las leyes electorales (40 por ciento) para no ir a balotaje.

Fernández, quien asumirá el cargo el próximo 8 de mayo, fue ministra de Planificación y de la Presidencia del actual gobierno de Rodrigo Chaves, a quien apoyó tras limitar relaciones con Cuba. “El país da un paso correcto y respaldo la decisión del señor presidente y la hago mía también”, aseguró.

Este miércoles, el Gobierno tico anunció que cerraría su embajada en La Habana y comunicó a la Cancillería del régimen cubano que antes de finalizar el mes sus diplomáticos deberían abandonar la embajada en San José, donde solo podría permanecer personal consular y administrativo.

“El Gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”, indicóChaves en sus primeras declaraciones tras conocerse del rompimiento.

En La Habana, el designado Miguel Díaz-Canel compartió una declaración del Minrex y aseguró que “se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones de EE.UU, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba”.

Costa Rica había suspendido sus relaciones diplomáticas con Cuba en 1961, cuando Fidel Castro se alineó públicamente con el comunismo y convirtió a la Isla en un satélite de la Unión Soviética, hasta que en 2009 el presidente Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, reanudó los vínculos diplomáticos plenos.

Con la ruptura de este miércoles, Costa Rica se une al gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, que rompió relaciones diplomáticas con Cuba el pasado 4 de marzo, por lo cual retiró a su embajador de La Habana y expulsó de Quito a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la Isla.