Cuba culpa a EEUU por rompimiento de Costa Rica; Exilio agradece al presidente tico

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El régimen cubano culpó a Estados Unidos por la decisión del gobierno de Costa Rica de “limitar” sus relaciones con Cuba, aseguró la Cancillería de la Isla en un comunicado, en el cual califica la decisión de “arbitraria” y “adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses” comunes.

El gobierno del país centroamericano anunció este miércoles que "no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba" e informó sobre "la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba" y la petición a la Cancillería de Cuba de "retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado que “con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los EEUU contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América”.

El presidente tico Rodrigo Chaves, al que le quedan aproximadamente 1 mes y 20 días en la presidencia, aseguró que el gobierno entrante también respalda la medida.

Orlando Gutiérrez-Boronat, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), con sede en Miami, agradeció al presidente Chaves y a la mandataria electa, Laura Fernández, por desconocer la legitimidad del régimen castrista como representante del pueblo cubano.

“Costa Rica ha dicho ahora al mundo entero que el régimen castro-comunista es ilegítimo y que no lo reconoce. Avanza la estrategia del cerco diplomático que plasmamos en el Acuerdo de Liberación y que es punto fundamental de la lucha de la resistencia cubana”, dijo en un vídeo publicado en sus redes.

En octubre de 2022, Gutiérrez-Boronat lideró una delegación de la ARC que se reunió con el presidente Chaves en San José, donde conversaron sobre la situación en la Isla Cuba y acerca de la propuesta para la “transición”, que había sido presentada por la organización unos días antes.

También en sus redes sociales, el líder exiliado cubano publicó una fotografía de ese momento junto al primer mandatario de Costa Rica, y en su escrito le agradeció, y a su sucesora Fernández, “por su solidaridad con el pueblo cubano al romper relaciones diplomáticas con el régimen comunista de Cuba”.