"Libertad primero, negocios después", grupo del exilio alerta del peligro de negociar con los comunistas cubanos

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Uno de los grupos más reconocidos del exilio cubano, Mujeres por la Asamblea de la Resistencia por Cuba "M.A.R. por Cuba", alertó este jueves sobre el peligro de negociar con los comunistas cubanos.

"Estamos aquí primero en apoyo al reclamo de justa libertad del pueblo cubano. Y también estamos aquí para decir que libertad primero, negocios después. No se puede usar los dólares de las víctimas para salvar a los victimarios. Nosotros queremos un cambio político en Cuba. Estamos apoyando a ese pueblo en ese reclamo de libertad. Y pensamos que tenemos que estar en ese apoyo porque es ahora o nunca", dijo a Martí Noticias Sylvia G. Iriondo, Presidente de M.A.R. por Cuba.

"Cuba merece ser libre después de 67 años de represión, de dolor, de asesinatos y de la tragedia que ha vivido nuestro pueblo y está viviendo nuestro pueblo. Y por eso es importante que se sepa que nosotros queremos fuera a los Castro, un cambio de sistema, que los responsables de la tragedia cubana no pueden ser parte de la solución para el pueblo cubano", comentó la exiliada durante una manifestación pública, convocada en el céntrico Tropical Park de la ciudad de Miami.

Sus declaraciones toman fuerza en el contexto en que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos han confirmado que existen conversaciones entre figuras del régimen de la isla y representantes de la Administración del presidente Donald Trump.

El encuentro se hizo en apoyo "al justo reclamo de libertad del pueblo cubano y en rechazo al llamado del régimen comunista de Cuba, a que sean las víctimas de su dictadura y sus dólares quienes salven a sus victimarios".