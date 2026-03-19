Familiares de presos políticos en Cuba lanzan campaña en redes para exigir su libertad

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Familiares y allegados de prisioneros políticos en Cuba han lanzado una campaña de visibilización en redes sociales para exigir la liberación de sus seres queridos.

La iniciativa, promovida por Betty Guerra Perdomo desde Estados Unidos, busca amplificar el reclamo por la liberación de quienes cumplen sentencias por razones políticas en las cárceles de la isla.

Guerra Perdomo, prima de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo —detenidos en San José de las Lajas—, detalló a Martí Noticias que la movilización tiene tres objetivos definidos: que los presos sepan que se lucha por ellos, que sus familias no se sientan solas y enviar un mensaje a las autoridades.

“Para que sepan que desde acá en el exilio hay muchas personas que no vamos a parar tampoco y que nosotros sabemos que no son 51, ni 100, ni 200, ni 300, son más de 1000 presos políticos”, declaró la activista.

La campaña ha sumado las voces de numerosos familiares que dan a conocer los casos. Entre ellos Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar; Iraida Pérez Silva, madre de Jesús Ramón Rodríguez Pérez; y Liuba María, esposa de José Ramón Solano Randiche.

A la iniciativa se han incorporado además los testimonios de figuras como Mailin Sánchez, esposa de Yosvany Rosell García; Maira Arocha Salas, madre de Liosnel López Arocha; Norma Díaz, madre de Luis Emilio Cabrera Díaz; y Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano.

También participan Ángel Delgado, esposo de Lizandra Góngora Espinosa; Odalis Echeverría, madre de Oslanis Zulueta Echeverría; y Antonia Martínez, madre de Yoan Torres Martínez.

A estas voces se añaden las de Marta Domínguez, madre de Jorge Bello Domínguez; y Maydel Martínez Hernández, esposa de Jesús Ramón Rodríguez Pérez.

La activista y curadora de arte Anamely Ramos González publicó un mensaje en apoyo a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, coautor de Patria y Vida.

“Los presos políticos cubanos no son mercancía, son seres humanos inocentes que están castigados por pedir cambio para un país secuestrado. No debería su libertad estar condicionada a ninguna conversación o negociación de ninguna índole. Tienen que estar libres y de manera incondicional. No convirtamos a los presos en moneda de cambio”, sostuvo.

El opositor José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos, también ha manifestado su respaldo a esta campaña de etiquetas y videos compartidos bajo el hashtag #HastaQueSeanLibres.

Este esfuerzo ciudadano coincide con el impulso de la plataforma “¡Amnistía Ya!”, promovida por intelectuales como Alina Bárbara López Hernández, Jenny Pantoja, Miryorli García Prieto y Helen Ochoa.

A pesar de que desde julio de 2021 se han presentado al menos tres solicitudes formales de amnistía ante el Parlamento cubano para los más de mil presos políticos registrados por diversas organizaciones, el gobierno de la isla no ha dado respuestas.