Manifestación en Bilbao exige libertad para presos políticos en Cuba

La Asociación cubano-vasca Demokrazia Kubarentzat celebró el domingo 15 de febrero una manifestación pacífica frente al Ayuntamiento de Bilbao para exigir la libertad inmediata de los presos políticos en Cuba y denunciar la situación de derechos humanos en la isla.

La movilización reunió a activistas, representantes políticos y miembros de la diáspora cubana en el País Vasco. En declaraciones a Martí Noticias, el coordinador de la organización, Frank Hidalgo, explicó el propósito de la protesta.

“Nos estuvimos manifestando frente al Ayuntamiento de Bilbao para alzar la voz con claridad, para decir que Cuba no necesita más silencio, necesita libertad”, afirmó.

El activista señaló que la convocatoria tuvo como eje central la exigencia de excarcelación para los detenidos por motivos políticos y el rechazo al sistema político vigente en la isla.

“Nos manifestamos para exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos y el fin de una dictadura que lleva décadas aplastando derechos, encarcelando a ciudadanos por pensar distinto”, expresó.

Hidalgo denunció además el recrudecimiento de la represión contra activistas y opositores dentro del país.

“En Cuba se persigue, se amenaza, se encarcela por protestar, se criminaliza a quien habla, quien denuncia, quien organiza”, dijo.

Durante la concentración, los participantes también visibilizaron el deterioro de las condiciones de vida en la isla, marcado por la crisis económica, la escasez y el colapso de servicios básicos.

“El pueblo sufre una crisis brutal, una escasez, un colapso de servicios básicos, desesperación y una migración masiva que no es casualidad, sino consecuencia directa de un sistema que ha destruido el país”, sostuvo el coordinador.

La protesta contó con el respaldo de representantes del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco, así como con la participación de activistas de Nicaragua y Venezuela.

“Sabemos que las dictaduras se sostienen cuando el mundo mira hacia otro lado y caen cuando la solidaridad se convierte en acción”, afirmó Hidalgo.

Los organizadores subrayaron además que las sanciones internacionales están dirigidas al aparato gubernamental y no a la ciudadanía.

“Las sanciones son contra el régimen y su aparato represivo, nunca contra nuestro pueblo. El pueblo cubano es la víctima, la dictadura es la responsable”, puntualizó.