Denuncian golpiza y aislamiento contra preso político del 11J Duannis León Taboada

El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta urgente por el agravamiento de la situación del preso político del 11 de julio Duannis León Taboada, recluido en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

Según la denuncia, León Taboada se encuentra actualmente en celda de castigo tras haber sido golpeado por un funcionario penitenciario identificado como el capitán Juan Ramón.

El incidente se produjo cuando el oficial intervino de forma violenta en una discusión verbal entre el prisionero político y otro recluso. De acuerdo con la información recibida desde el interior del penal, el guardia agredió físicamente a León Taboada, provocándole una herida abierta en la ceja.

Familiares y activistas denunciaron que la lesión no recibió atención médica adecuada ni fue suturada, lo que incrementa la preocupación sobre su estado de salud.

Las alertas aumentaron luego de que, en la mañana de este sábado, el preso político fuera sacado de la celda para recoger sus pertenencias y trasladado hacia un lugar no identificado dentro del sistema penitenciario. Fuentes cercanas al caso señalan que las autoridades pretenden abrirle una nueva causa penal vinculada al incidente, intentando que otros reclusos testifiquen en su contra, pese a que fue él quien resultó golpeado.

La situación ocurre en medio de una protesta silenciosa que León Taboada mantiene desde hace varias semanas para reafirmar el carácter político de su encarcelamiento y exigir su liberación.

La acción consiste en negarse a recibir beneficios penitenciarios o alivios reglamentarios, así como a participar en rutinas obligatorias dentro de la prisión, incluyendo visitas familiares, llamadas telefónicas, conteos y el uso del uniforme penal.

De acuerdo con la denuncia del Observatorio de Derechos Culturales, esta postura ha incrementado el hostigamiento y la presión en su contra dentro del penal.

La organización recordó que tanto Duannis León Taboada como su madre, Jenni M Taboada, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo que enfrentan.

En ese contexto, la especialista y curadora de arte Anamelys Ramos hizo un llamado a la vigilancia internacional y advirtió sobre la responsabilidad del Estado cubano ante cualquier represalia, incluyendo posibles acciones contra su madre por denunciar públicamente la situación.

La alerta ha sido dirigida a organismos y entidades internacionales de derechos humanos, entre ellas la UNESCO, la Unión Europea, Amnistía Internacional y Artists at Risk Connection, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir garantías para la integridad física del prisionero político.