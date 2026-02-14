Régimen intentó revocar libertad a preso del 11J pero su familia lo impidió

Getting your Trinity Audio player ready...

María Josefa Oramas García denunció que un capitán del Ministerio del Interior amenazó a sus hijos condenados del 11J, Maykel Armenteros Oramas y Yilian Lucía Oramas García con revocarles la libertad condicional.



"Hoy en la mañana se presentó en mi casa el jefe del sector, el capitán del MININT Joel de Pestre, exigiendo que mi hijo se presentara en la quinta unidad para “conversar”. Al llegar, lo montaron en una moto y lo trasladaron a la tercera unidad, informándole que estaba revocado por supuestamente relacionarse con opositores y presos políticos que, al igual que él, están bajo libertad condicional", explicó la señora en una denuncia enviada a Martí Noticias.

"Cuando yo y Yilian llegamos a la tercera unidad, ya estaba allí la Seguridad del Estado. Querían revocar a mi hijo por razones totalmente arbitrarias. Maykel se mantiene en su casa, no sale de noche y cumple con todas las condiciones impuestas", agregó.

Según su relato, la hermana del detenido hizo un ofrecimiento a los oficiales: “Si van a revocar a mi hermano, entonces revóquenme a mí también”.

"Solo cuando presionamos, liberaron a Maykel cerca de las 11 de la mañana. Pero lo hicieron imponiendo que ni él ni Yilian pueden salir a la calle", declaró María Josefa.

Por último, la mujer denunció que en Cuba la represión continúa: "Mis hijos siguen siendo acosados, y mi hija —que además sufre de diabetes y está constantemente descompensada— está decidida a enfrentar lo que venga si tocan nuevamente a su hermano. En Cuba la represión contra los opositores y los presos políticos no se detiene".

"Patria, vida y libertad para el pueblo de Cuba", exigió la señora.

Es parte de un plan

El viernes el proyecto represorescubanos.com de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denunció "un plan secreto llamado Baraguá", revelado recientemente ante los Consejos de Defensa provinciales.

La orden contempla medidas aún más arbitrarias como concentrar y aislar a los presos políticos, encarcelar sin pretexto alguno a opositores, activistas y críticos y ordenar “tolerancia cero” a los grupos paramilitares denominados Brigadas de Respuesta Rápida.

"En la medida en que la intolerancia y la represión se recrudecen, y la perspectiva de la libertad para Cuba toma forma como nunca antes", alertó la organización.