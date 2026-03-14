Confirman excarcelación de 13 presos políticos tras acuerdo con el Vaticano

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La organización Prisoners Defenders ha confirmado ya la excarcelación de 13 presos políticos en las últimas horas en Cuba, tras el anuncio del régimen que beneficiaría a 51 personas, como parte de un acuerdo con el Vaticano.

Los 13 prisioneros políticos excarcelados, por ahora, son

- Ibrahín Ariel González Hodelín, condenado a nueve años en la Prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.

- Ariel Pérez Montesino, sentenciado a 10 años en el Penal de Guanajay, en Artemisa.

- Juan Pablo Martínez Monterrey, condenado a 11 años en el Penal de Trabajos Forzados Ceiba 5, en Artemisa.

- Ronald García Sánchez, condenado a 14 años en la Cárcel de Trabajos Forzados Toledo 2, en Marianao, La Habana.

- Adael Jesús Leyva Diaz, condenado a 13 años en el penal Combinado del Este, en La Habana.

- Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, condenado a 13 años en la Cárcel de Trabajos Forzados de La Lima, en Guanabacoa, La Habana.

- José Luis Sánchez Tito, condenado a 16 años en la prisión Combinado del Este.

- Roberto Ferrer Gener, condenado a 15 años en la prisión Combinado del Este.

- Yussuán Villalba Sierra, condenado a 10 años en la prisión Combinado del Este.

- Eduardo Álvarez Rigal, condenado a 13 años en el Penal de Trabajos Forzados La Lima.

- Wilmer Moreno Suárez, condenado a 18 años en el Combinado del Este.

- Frank Aldama Rodríguez, condenado a 16 años en el Combinado del Este.

- Miguel Enrique Girón Velázquez, condenado a 11 años en la Prisión Juvenil La Aguada, en Holguín.

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) anunció en un comunicado que 51 presos serían excarcelados, tras un acuerdo con el Vaticano, aunque sin especificar si todos se trataban de reos políticos o comunes.

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos sitúan entre 700 y 1,200 la cifra de personas privadas de su libertad en Cuba por motivos políticos.

Justicia 11J, entidad que da seguimiento a los presos tras las protestas del 11 de julio de 2021, alertó sobre la falta de transparencia en el proceso de las excarcelaciones.

“Tras el anuncio del gobierno cubano sobre la próxima liberación de 51 personas privadas de libertad, desde Justicia 11J alertamos sobre los riesgos de los procesos de liberación opacos, selectivos y condicionales, los cuales ya hemos documentado en experiencias recientes”, dijo la organización en la red social X.

La liberación de cualquier persona constituye un alivio para sus familias. Pero insistimos: la única solución compatible con los derechos humanos es la liberación plena e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos”, concluyó la declaración de Justicia 11J.